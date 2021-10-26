МАРТ вынес предупреждение Полоцкому райисполкому

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Полоцкому районному исполнительному комитету, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
"Витебское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие "Оператор перевозок" проводит конкурс на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в Полоцке и Полоцком районе. Полоцкий районный исполнительный комитет, выступающий заказчиком, согласовал критерии оценки конкурсных предложений участников, содержащие критерий, не относящийся к процессу выполнения автомобильных перевозок, что противоречит нормам закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", - рассказали в МАРТ.
В соответствии с нормами антимонопольного законодательства министерство выдало предупреждение Полоцкому районному исполнительному комитету о необходимости исключения этого критерия, а также информирования заинтересованных лиц о внесенных изменениях.
"С учетом того, что конкурсные документы принимаются до 29 октября, срок для выполнения предупреждения - 27 октября", - добавили в МАРТ.-0-