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15 февраля 2022, 14:06

Мартынюк: личный прием всегда позволяет почувствовать проблематику и услышать человека напрямую

Леонид Мартынюк. Фото из архива
Леонид Мартынюк. Фото из архива
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15 февраля, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Личный прием всегда позволяет почувствовать проблематику и услышать человека напрямую. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время выездного приема граждан в Славгороде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Личный прием всегда позволяет почувствовать проблематику и услышать человека напрямую. Еще приятнее увидеть в глазах обратившегося радость, что его вопрос находит понимание и впоследствии разрешается, потому что решение проблемы всегда вызывает у человека положительные эмоции. Такое общение, безусловно, важно и нужно", - сказал Леонид Мартынюк.

На прием к помощнику Президента в Славгород приехала многодетная семья могилевчан, не нашедшая взаимопонимания с соседями по участку в садовом товариществе. Дело в том, что в 2015 году жители областного центра купили в живописном месте Могилевского района частный дом, в котором проводят практически все свободное время - живут с весны до осени и даже зимой бывают там каждые выходные.

Однако год назад на соседском участке появился новый владелец. Он сразу же принялся за стройку - надстроил второй этаж в доме из сип-панелей, отличающихся повышенной горючестью, установил электрический котел, поставил баню. Все бы ничего, если бы соседский дом не был возведен практически на границе двух участков, всего в 1 м от забора многодетной семьи.

"Соседний дом возвышается над нашим на целый этаж и возведен на расстоянии 4 м, а должно быть минимум 6 м, - рассказал могилевчанин. - Как строитель, я понимаю, что нарушены противопожарные и строительные нормы. Тем более все дома деревянные с печным отоплением. Больше всего сейчас волнует безопасность пожарного разрыва. Мы обращались в различные инстанции - от садового товарищества до суда. Соседский дом построен с нарушениями, отапливается незаконно установленным электрическим котлом и угрожает жизни окружающих".

Сейчас за плечами многодетной семьи 4 заседания районного суда, уже 16 февраля состоится слушание дела в областном суде. Истцам решением районного суда было предложено возвести кирпичную стену высотой 7 м как дополнительную противопожарную меру. Однако семья с этим не согласна, ведь конфликтная ситуация изначально исходила не от них. Тем более у могилевчан есть проект дома, зарегистрированный в БТИ. Они просят, чтобы их дело рассматривал сам председатель областного суда для гарантии беспристрастности.

По словам Леонида Мартынюка, обращения по садовым товариществам очень распространенные вопросы, которые приходится часто решать. Только за последний год люди обращались на приемы с аналогичными вопросами около 10 раз: соседи делят территорию, не могут найти взаимопонимания. Он посоветовал семье выходить на областной суд, а также оставить обращение для официального рассмотрения. Он пообещал дать поручение в район и область разобраться с ситуацией и рассмотреть законность возведенного строения.

"Любой юрист скажет: если вы пошли по судам, то эти вопросы уже выходят за границы компетенции исполнительной власти. Будет только суд высшей инстанции. В любом случае, хочу вас заверить, суд всегда будет на стороне закона. Конечно, люди бывают разные и не всегда могут договориться. К сожалению, вам попался такой сосед. В любом случае это строительство должно рассматриваться в судебной инстанции, в том числе с позиции безопасности для окружающих, и привязывать строительные нормы к жизни", - отметил Леонид Мартынюк.

Помощник Президента также отметил, что вопрос садовых товариществ в перспективе будет проработан на законодательном уровне. "После референдума начнется большая работа по законотворчеству, - отметил он. - Обновленная Конституция предполагает регулирование законодательной базы, она будет меняться и дорабатываться. Одно из направлений - садовые товарищества и гаражные кооперативы. В указе по садовым товариществам будет прописано все до мелочей, работа над документом ведется уже несколько лет, но решение по окончательному варианту пока еще не принято".

После окончания приема Леонид Мартынюк посетил несколько объектов, в том числе предприятие "Красный пищевик-Славгород", а также Славгородскую центральную районную больницу. "Встречаясь с коллективами, разговаривая с людьми на личных приемах, видишь их неподдельный интерес к тому, что происходит сегодня в стране, - сказал он. - Что касается предстоящего референдума, то каждый ощущает важность происходящего и понимает, что от правильно принятого им решения зависит будущее страны. Сегодня настал важный исторический момент, белорусы пишут новую историю и, принимая обновленную Конституцию, делают важный исторический шаг".-0-

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Могилевская область Славгород
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