Мартынюк на досрочном голосовании: сегодня ответственность за будущее страны чувствуется гораздо сильнее

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ответственность за будущее страны чувствуется гораздо сильнее. Таким мнением во время досрочного голосования на референдуме поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ответственность чувствуется гораздо сильнее. Потому что мы выбираем будущее Беларуси на десятилетия вперед. Обновленный вариант Конституции - уникальный документ, который был написан самими гражданами нашей страны. И она выстроена с целью дальнейшего улучшения и процветания нашей страны, - отметил Леонид Мартынюк. - Безусловно, каждый гражданин чувствует свою меру ответственности. И по зову сердца он должен исполнить свой гражданский долг и обязательно проголосовать. Я не смог дождаться основного дня и пришел отдать свой голос досрочно".

Леонид Мартынюк поделился воспоминаниями из детства. "Любые мероприятия, связанные с выборами и голосованием, всегда волнительны. В такие моменты вспоминаешь детство, когда ходил вместе с родителями голосовать. И это всегда был праздник", - отметил он.

Отдать свой голос помощник Президента - инспектор по Могилевской области пришел на участок для голосования №57, расположенный в старейшей школе города Могилева. Как рассказала заместитель председателя участковой комиссии Юлия Игнатович, досрочное голосование идет активными темпами. "Поток людей не прекращается, один уходит, другой приходит - нет таких моментов, чтобы у нас кого-нибудь не было, - отметила она. - Голосовать идут с хорошим настроением. Наши граждане ответственно подходят к голосованию. Сейчас больше приходят люди старшего поколения, есть и молодежь. Все понимают, насколько ответственным и важным будет принятое решение".

На участке для голосования №57 зарегистрированы более 1,3 тыс. имеющих право голоса, среди них 11, которые еще ни разу не голосовали. Для них подготовлены памятные подарки. Организована безбарьерная среда, строго соблюдаются противоэпидемические меры - на участке созданы все необходимые условия.-0-