Мартынюк ознакомился с передовым опытом и новым масштабным проектом элитхоза "Диана"

16 июля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Сочетание передовых технологий и соблюдения технологических процессов в сельском хозяйстве позволяют получать высокие урожаи и эффективно использовать каждый гектар земли. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время рабочего визита в крестьянско-фермерское хозяйство "Диана" (элитхоз) в Шкловском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сочетание передовых технологий и соблюдения технологических процессов в сельском хозяйстве позволяют получать высокие урожаи и эффективно использовать каждый гектар земли. Примером такой работы может служить элитхоз "Диана". Здесь ограниченные ресурсы в плане сельхозугодий, предприятие стабильно показывает высокую урожайность. В этот непростой год с холодной весной и очень жарким летом здесь тоже нацелены на высокие показатели", - отметил Леонид Мартынюк.

Как рассказал руководитель хозяйства Владимир Малиновский, на данный момент здесь обрабатывают 3,5 тыс. га земли. "Треть из этого занята картофелем. Это основное направление работы хозяйства. Еще треть занимает озимая пшеница, на оставшейся территории - рапс, - подчеркнул он. - В 2019 году мы стали самым крупным производителем картофеля в Беларуси: тогда мы собрали более 58 тыс. т. В прошлом году урожай картофеля составил 32 тыс. т. В этом году мы нацелены на высокие показатели".

Сейчас в хозяйстве реализуют крупный проект: строят картофелехранилище на 40 тыс. т. "До сегодняшнего времени у нас общий объем хранения картофеля составлял 35 тыс. т: в хозяйстве есть три хранилища. С появлением нового помещения мы сможем улучшить условия хранения, сделать его более длительным, - рассказал Владимир Малиновский. - На перспективу мы уже продумываем возможность появления у нас своих линий переработки картофеля. Сейчас отрабатываются и изучаются технологии, идут переговоры с ведущими компаниями, которые занимаются этими вопросами. Мы идем к тому, чтобы организовать свой цех по переработке картофеля, который выращивается на наших полях".

По словам Леонида Мартынюка, такое картофелехранилище уникально для Могилевской области. "По словам проектировщика, это единственный объект в европейской части континента, который имеет такие объемы закладки картофеля. Здесь используются самые передовые технологии, благодаря которым хозяйство в Шкловском районе можно назвать одним из ведущих в регионе", - подчеркнул помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

Строительство нового картофелехранилища было начато в июне. Сдать помещение в эксплуатацию планируют уже в сентябре.

Во время рабочей поездки Леонид Мартынюк посетил поля хозяйства, а также строительство нового объекта.

КФХ "Диана" было организовано в 1991 году с площадью полей в 50 га. Сейчас площадь хозяйства составляет 3,5 тыс. га, в дальнейшем планируется ее увеличение. Здесь работают порядка 75 сотрудников. К сезонным работам привлекают еще около 100 человек.-0-