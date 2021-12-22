Мартынюк: принимаемые на выездных приемах решения помогают нивелировать конфликтные ситуации

22 декабря, Шклов /Корр. БЕЛТА/. На выездных приемах принимаются решения, которые позволяют нивелировать конфликтные ситуации. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время выездного приема граждан в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выездные приемы позволяют непосредственно на месте обнаружить проблематику той или иной территории: определенные нюансы проживания, требования людей. На них принимаются решения, которые нивелируют конфликтные ситуации. Это дает возможность принимать и определенные управленческие решения, создавать комфортные условия проживания людей", - сказал Леонид Мартынюк.

По словам помощника Президента - инспектора по Могилевской области, не все вопросы можно решить моментально. "Бывают сложные моменты, связанные с личностью и характером человека, обратившегося на прием. Пытаешься ему что-то объяснить, снизить накал той или иной проблемы. Безусловно, есть вопросы, которые решаются сразу. Нужно не бояться и открыто говорить, что мы можем сделать сегодня, а что в течение ближайшего времени. Самое главное, чтобы обратившиеся люди ушли с уверенностью, что все возможное со стороны власти будет сделано", - подчеркнул он.

К примеру, одной из обратившихся сегодня на прием была жительница районного центра. Женщина попросила рассмотреть возможность продлить маршрут одного из городских автобусов до остановки на ул.Механизаторов в Шклове. А житель деревни Большое Уланово отметил во время встречи, что некоторые населенные пункты района имеют неудовлетворительное состояние. Он попросил обратить на это внимание и исправить недочеты.

"Существуют разные категории обращений. Некоторые из них решаются на уровне сельсоветов, райисполкомов. Это говорит, что власть работает и выполняет свои функции, - отметил он. - Есть и такая категория людей, которая постоянно находится в поиске каких-то проблем. С их помощью можно находить точечные вопросы и решать их. Хочется поблагодарить наших граждан за неравнодушие и активную гражданскую позицию", - подытожил он.-0-