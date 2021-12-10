Мартынюк: резерв кадров заложит основу для формирования будущей вертикали власти

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Перспективный резерв кадров закладывает основу для формирования будущей вертикали власти. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время совещания по кадровой политики в Могилевском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа, которая ведется в стране с кадровым резервом, всегда находилась во главе угла. Задачи, которые ставятся Президентом по подбору резервистов, очень жесткие. Поэтому люди, находящиеся у нас в резерве, - опора, которая ляжет в основу формирования вертикали власти. Это те молодые люди, которые впоследствии будут достойной сменой, станут у руля предприятий", - сказал Леонид Мартынюк.

По словам помощника Президента - инспектора по Могилевской области, при формировании резерва кадров огромное значение уделяется качественному подбору людей. "Кандидатам предъявляются особые требования: профессионализм, обучаемость и целеустремленность, - подчеркнул он. - Сегодня люди, находящиеся в резервных списках, проходят всю степень кадровой подготовки: повышение квалификации, стажировки. И эта системная работа должна выливаться в качественную подготовку резервиста до его назначения на определенную должность".

В резерв руководящих кадров Могилевского городского исполнительного комитета на 2022 год предложено включить 94 кандидатуры на 46 руководящих должностей. На 39 руководящих должностей государственного аппарата - 80 человек и на 7 должностей руководителей организаций городской собственности, назначение на которую производится председателем горисполкома, - 14 человек. Среди них 30 человек в возрасте до 31 года.

"Заседание комиссии проходит постоянно. Чтобы видеть перспективу в развитии города, мы должны иметь перспективный резерв кадров. К формированию резерва относимся очень серьезно. В 2021 году из четырех человек, назначенных на должности, трое были из резерва кадров. Все они назначены на руководящие должности. И это не просто формальный подход, это изучение кандидатур, их образования, - сказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - Как правило, мы рассматриваем кадры либо со студенческой скамьи, либо с наличием высшего образования. Рассматриваем не только как для резерва в горисполком, но и для городских коммунальных предприятий. Наш город развивается, и во многом успех этого процесса будет зависеть от руководителей городских предприятий и организаций".

Одной из кандидатов резерва кадров стала проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Ольга Мацикова. "На новом месте может быть много задач: работа с молодежью, пожилыми людьми, деятельность в области здравоохранения, культуры. Нынешняя работа проректора - определенная база, ведь здесь я взаимодействую с ветеранскими организациями, "Белой Русью", Белорусским союзом женщин. И есть перспектива для дальнейшего развития, - отметила Ольга Мацикова. - Поэтому стоит продолжать учиться, поступать в Академию управления при Президенте. Включение в резерв кадров - колоссальное доверие".-0-

Фото Олега Фойницкого