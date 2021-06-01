Мартынюк: сегодня хочется напомнить взрослым об их ответственности перед детьми

1 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня хочется напомнить взрослым об их ответственности перед детьми. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время торжественного открытия детской площадки в Могилеве. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая площадка разместилась по адресу улица Циолковского, 1. Идея обустроить здесь детский городок принадлежала Могилевскому отделению БелТПП.

"Эта площадка находится около красивого здания. Безусловно, она станет украшением территории. Я уверен, данная площадка найдет свое продолжение. С участием торгово-промышленной палаты, руководства администрации, руководства города эта территория еще приукрасится. В государстве делалось и делается многое не только для детей, но и для развития социальной сферы. За последние несколько лет Могилевская область значительно приросла социальными объектами, стала более комфортной для жизни. Это благодаря тому, что Президент уделяет внимание именно этому региону. Хочется пожелать ребятам, чтобы они берегли то, что сегодня уже построено, хранили для других поколений детей. С нашей стороны будем и дальше развивать социальную сферу", - отметил во время церемонии Леонид Мартынюк.

Поздравить юных могилевчан и их родителей с праздником приехал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. "Есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. На самом деле, это наша моральная ответственность. Чтобы сполна понять сегодняшний праздник, нужно сделать что-то для детей, пусть небольшое, но настоящее, то, что останется для них и доставит им удовольствие, - подчеркнул Владимир Улахович. - Те, кто вырос в городах, знают, что такое двор. Мы здесь росли, знакомились, играли, общались, влюблялись, взрослели. Свой двор можно считать малой городской родиной. И я уверен, что в будущем в этом дворе появится еще что-то новое: ведь мы только начали".

Участниками торжественного мероприятия стали маленькие могилевчане и их родители. Дети смогли не только покататься на новых горках и качелях, но и попробовать сладкое лакомство от Могилевской фабрики мороженого.

"Каждый хочет внести определенную лепту в развитие своего города, сделать ту территорию, где бываешь каждый день, краше. Хорошо, когда все идет симбиозом и вместе. Работает государство - создает и благоустраивает определенные территории, подключаются и частные структуры. Ведь все понимают, что все это делается для их детей. Для того чтобы ребенок воспитывался в комфортабельных и красивых условиях. На новую площадку будут приходить не только дети, но и родители, которые будут общаться, любоваться красотой. Поэтому та работа, которая сегодня ведется в области, значимая, - подчеркнул Леонид Мартынюк. - В День защиты детей хочется пожелать всем детям хороших родителей. Ведь это не только детский праздник, но и родителей. Важно, чтобы каждый взрослый задумался над судьбой своего ребенка, его поведением и воспитанием, еще раз осознал ответственность, которая лежит на нем. Поскольку воспитание в большинстве своем лежит на семье, ценностях родителей. Ребенок, который чувствует близость матери и роль отца, будет расти защищенным и счастливым".-0-