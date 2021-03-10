Мартынюк: в Беларуси созданы все условия для развития предприятий в малых регионах

10 марта, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для развития предприятий в малых регионах. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время рабочего визита на ООО "Славгородское лесозаготовительное предприятие", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси созданы все условия для развития предприятий в малых регионах. Развивая и поддерживая государственный сектор экономики, нельзя забывать о средних и малых предприятиях, которые обеспечивают наших граждан рабочими местами и достойной заработной платой. От наличия таких производств зависит и развитие отдельного района. Государство со своей стороны создало все условия для развития малого и среднего бизнеса, особенно в юго-восточном регионе Могилевской области. Ими нужно грамотно пользоваться", - отметил Леонид Мартынюк.

Предприятие в Славгородском районе было организовано в 2013 году. Здесь производят пиломатериалы и топливные брикеты. Один из филиалов Славгородского лесозаготовительного предприятия размещен в деревне Чечеровка. На этом объекте трудятся 15 человек, которые выпускают топливные брикеты. Эта линия появилась здесь, когда назрел вопрос с переработкой отходов. "Когда мы планировали создание этого предприятия, возник вопрос утилизации отходов. И если раньше мы их использовали без прибыли, теперь есть возможность заработать на этом", - отметил руководитель Славгородского лесозаготовительного предприятия Михаил Ермоленко.

В деревне Гайшин размещается второй филиал предприятия, где занимаются распиловкой древесины. Здесь работают более 50 человек, 20 из них - местные. "Здесь трудятся местные жители, приезжают люди и из Славгорода. У нас организован подвоз людей на работу за счет предприятия. Мы создали все условия для профессионального развития, заработную плату наши сотрудники получают вовремя, есть премиальные поощрения, - отметил Михаил Ермоленко. - Мы получили серьезную поддержку со стороны государства, когда создавали производство, и сейчас стараемся идти в ногу со временем. В прошлом году установили две новые сушильные камеры с котельным хозяйством. Это позволяет получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Отгрузка нашей продукции идет в Германию, Данию и страны Балтии. На экспорт поставляется около 70%".

После знакомства с технологическими процессами Леонид Мартынюк встретился с коллективом предприятия. Во время диалога он акцентировал внимание на основных аспектах развития Беларуси на ближайшую пятилетку, которые обсуждались на VI Всебелорусском народном собрании. Более подробно он остановился на развитии экономики, молодежной политике и создании комфортных условий для жизни.-0-