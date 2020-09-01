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01 сентября 2020, 13:39

Марзалюк: главная идея университетов - наладить диалог преподавателя и студента

Игорь Марзалюк. Фото из архива
Игорь Марзалюк. Фото из архива

1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главная идея университетов - наладить диалог преподавателя и студента. Таким мнением поделился председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк во время торжественного мероприятия в Могилевском университете имени А.А.Кулешова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная идея университетов - наладить диалог преподавателя и студента. Ведь в науке только та точка зрения имеет возможность существовать, которая подтверждена фактами. Потому одна из важнейших задач преподавателей - научить нашу молодежь рассуждать и анализировать, - отметил Игорь Марзалюк. - Я хочу верить, что вы пришли сюда, чтобы получить свою будущую профессию. Высококвалифицированные специалисты в разных сферах всегда будут востребованы и необходимы обществу. Всегда оставайтесь людьми. Постарайтесь за годы в вузе установить прочные и тесные связи с окружающими вас людьми. Будьте открыты новым знаниям, уважайте своих преподавателей, учитесь думать и рассуждать. Потому что именно вам в будущем мы передадим нашу страну".

Сегодня в Могилевский государственный университет пришли более 600 первокурсников. Как рассказал ректор вуза Денис Дук, в этом году здесь появились две новые специальности. "Теперь мы готовим специалистов по медико-биологическому делу и программному обеспечению компьютерных технологий. Вступительная кампания прошла очень успешно, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Вирусная инфекция не остановила и учебный процесс: мы быстро подстроились под условия и ускорили переход на цифровые площадки, которые будем использовать в будущем. Работу провели большую, теперь с новыми силами начинаем учебный год", - отметил ректор.

Поздравить первокурсников пришел председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. "Какие бы высоты ни покорял человек, его путь начинался со школьной скамьи, с лекций в университете. Наше государство вкладывает много сил и средств в развитие сферы образования. Потому что фундамент нашего будущего - это высокообразованные и грамотные люди. Мне хочется пожелать, чтобы наши учреждения образования выпускали не просто грамотных специалистов, но и достойных граждан нашей страны", - сказал он.

В Могилевской области в этом году в высшие учебные заведения поступили более 5 тыс. человек.-0-

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