Масейков: извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 11 апреля 2021
Минск Малооблачно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:33 Белорусские футболистки победили команду Узбекистана в товарищеском матче Спорт
16:25 "Краснодар" проиграл первый матч под началом Виктора Гончаренко Спорт
16:08 В прокуратуре Египта назвали причину столкновения двух поездов В мире
16:05 Футболисты "Минска" не удержали победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси Спорт
15:50 БНТУ приглашает освоить бизнес-администрирование и маркетинг в сокращенной форме обучения Общество
15:36 Памятник принцу Филиппу планируют установить недалеко от Букингемского дворца В мире
15:26 ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Неманская весна -2021" прошли на Августовском канале Регионы
15:17 Финал международной бизнес-игры "Начинающий фермер" пройдет в мае в Москве Общество
15:03 Сила "Руха" - история небольшой инициативы, переросшей в мощнейшее городское движение - комментарий Регионы
14:29 Митинг-реквием "Память сердца" прошел у входа в бывшее еврейское гетто в Гродно Регионы
14:21 Масейков: извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее Регионы
14:12 Белорусские пограничники помогли заблудившемуся литовцу вернуться домой Происшествия
14:09 ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 "Мир-19" В мире
13:48 Гигин: тема концентрационных лагерей - одна из самых болезненных для белорусской исторической памяти Общество
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1379 Общество
13:23 ФОТОФАКТ: В Беларуси прошли митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Регионы
13:00 В Чехии завершается действие режима ЧС из-за коронавируса В мире
12:36 Патриотический проект Молодежного парламента "Историческая память" стартовал в Березе Регионы
12:23 Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте Спорт
12:08 В Кыргызстане проводятся местные выборы и референдум о внесении поправок в Конституцию В мире
11:59 Новые образцы техники поступят в этом году на вооружение ВВC и войск ПВО - Гурцевич Общество
11:46 ФОТОФАКТ: В Минске вспоминают жертв взрыва в метро Регионы
11:42 Ежедневно над Беларусью пролетают свыше 2 тыс. воздушных судов Общество
11:30 Памятный знак узникам концлагерей открыли в Витебске Регионы
11:21 В России выявили 8702 заразившихся коронавирусом за сутки В мире
11:11 В Пинском районе легковушка врезалась в деревья - погибли водитель и пассажирка Происшествия
11:01 Более 20 человек заблокированы в шахте в Китае В мире
10:54 НХЛ перенесла начало плей-офф Спорт
10:49 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли регулярный чемпионат Беларуси Спорт
10:25 До +19°С ожидается в Беларуси 12 апреля Общество
Все новости
Все новости
Регионы
11 апреля 2021, 14:21

Масейков: извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее

11 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Александр Масейков во время митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сегодня в Могилеве.

"Только извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее для нашей страны и ее жителей. Мы, представители старшего поколения, должны собственным примером показывать молодежи, что необходимо помнить о том, через какие ужасы прошла наша страна и белорусский народ во время Великой Отечественной войны. И мы должны сделать все, чтобы эти страшные события больше никогда не повторились, - отметил Александр Масейков. - В Год народного единства как никогда важно сплотиться. Мы должны быть все вместе, помнить о том, какой ценой была завоевана Победа".

Как отметил Александр Масейков, важно усилить патриотическое воспитание молодежи. "Мы должны больше рассказывать о нашей героической истории, выезжать на памятные места, которых в нашей стране много. Проводить тематические встречи с ветеранам. И хоть их осталось не так много, но они с большой радостью всегда общаются с ребятами. Нужно продолжать эту работу", - отметил он.

Участниками митинга-реквиема в Могилеве стали представители Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, организаций и предприятий города, депутатского корпуса, учреждений образования, общественных объединений, ветераны.

Одна из участниц - председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи Галина Рыбцова. "Мое детство пришлось на период войны. И я вместе с мамой была угнана фашистами, в концентрационный лагерь в Польше мы шли пешком. Были в нескольких лагерях, в том числе Освенциме. Тогда мы даже не знали, что это был за лагерь. На перроне начали отбирать детей. Нам повезло, что держались семьей. Нас было с мамой много детей. Но мы смогли выжить - я не знаю, судьба нас сохранила или Бог, - рассказала Галина Рыбцова. - Мы вынесли голод, холод и страх. Я потом еще долго кричала по ночам. И никогда не смогу забыть тех кошмаров, которые приносит с собой война. Хочется, чтобы и наша молодежь знала героическую историю своей страны и людей, которые отдавали свои жизни за ее будущее. Молодежь должна знать правду, что тогда происходило".

Сейчас в Могилеве проживают 424 бывших узника концлагерей.

Митинг-реквием прошел в Могилеве на мемориальном комплексе "Лагерь смерти" на проспекте Шмидта. Это памятное место расположено на месте Луполовского лагеря смерти (шталаг №813), который существовал здесь в 1941-1943 годах. За это время здесь содержались и погибли около 70 тыс. советских граждан, среди которых были военнопленные Красной армии и подпольщики.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
митинг Могилев
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Неманская весна -2021" прошли на Августовском канале
Сила "Руха" - история небольшой инициативы, переросшей в мощнейшее городское движение - комментарий
Митинг-реквием "Память сердца" прошел у входа в бывшее еврейское гетто в Гродно
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошли митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Фото из архива Патриотический проект Молодежного парламента "Историческая память" стартовал в Березе
ФОТОФАКТ: В Минске вспоминают жертв взрыва в метро
Главное
Во время совещания Лукашенко о своей формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми - с народом
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 45% площадей
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в архивных фотографиях БЕЛТА
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1379
Топ-новости
Макей - Западу: давайте не повторять ошибок прошлого, не надо организовывать в Беларуси революции
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошли митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Вопросы экспорта лесоматериалов можно обсудить на Правовом форуме
Сила "Руха" - история небольшой инициативы, переросшей в мощнейшее городское движение - комментарий
Аллею рябин высадили правоохранители на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Новые образцы техники поступят в этом году на вооружение ВВC и войск ПВО - Гурцевич
ФОТОФАКТ: Снимок БелТА вошел в ТОП-5 фотографий марта на сайте KHL.ru
Команда Президента выиграла республиканский турнир любителей хоккея
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли регулярный чемпионат Беларуси
Высаживая деревья, мы закладываем основу для будущих поколений - Карпенко
БНТУ приглашает освоить бизнес-администрирование и маркетинг в сокращенной форме обучения
Вольфович: вопросы экологической безопасности выходят на первое место в мире
Белорус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии
ФОТОФАКТ: В Минске вспоминают жертв взрыва в метро
Кочанова посетила ОАО "Полоцкий молочный комбинат"
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.