Масейков: извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее

11 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Александр Масейков во время митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сегодня в Могилеве.

"Только извлекая уроки из прошлого, мы сможем обеспечить процветающее будущее для нашей страны и ее жителей. Мы, представители старшего поколения, должны собственным примером показывать молодежи, что необходимо помнить о том, через какие ужасы прошла наша страна и белорусский народ во время Великой Отечественной войны. И мы должны сделать все, чтобы эти страшные события больше никогда не повторились, - отметил Александр Масейков. - В Год народного единства как никогда важно сплотиться. Мы должны быть все вместе, помнить о том, какой ценой была завоевана Победа".

Как отметил Александр Масейков, важно усилить патриотическое воспитание молодежи. "Мы должны больше рассказывать о нашей героической истории, выезжать на памятные места, которых в нашей стране много. Проводить тематические встречи с ветеранам. И хоть их осталось не так много, но они с большой радостью всегда общаются с ребятами. Нужно продолжать эту работу", - отметил он.

Участниками митинга-реквиема в Могилеве стали представители Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, организаций и предприятий города, депутатского корпуса, учреждений образования, общественных объединений, ветераны.

Одна из участниц - председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи Галина Рыбцова. "Мое детство пришлось на период войны. И я вместе с мамой была угнана фашистами, в концентрационный лагерь в Польше мы шли пешком. Были в нескольких лагерях, в том числе Освенциме. Тогда мы даже не знали, что это был за лагерь. На перроне начали отбирать детей. Нам повезло, что держались семьей. Нас было с мамой много детей. Но мы смогли выжить - я не знаю, судьба нас сохранила или Бог, - рассказала Галина Рыбцова. - Мы вынесли голод, холод и страх. Я потом еще долго кричала по ночам. И никогда не смогу забыть тех кошмаров, которые приносит с собой война. Хочется, чтобы и наша молодежь знала героическую историю своей страны и людей, которые отдавали свои жизни за ее будущее. Молодежь должна знать правду, что тогда происходило".

Сейчас в Могилеве проживают 424 бывших узника концлагерей.

Митинг-реквием прошел в Могилеве на мемориальном комплексе "Лагерь смерти" на проспекте Шмидта. Это памятное место расположено на месте Луполовского лагеря смерти (шталаг №813), который существовал здесь в 1941-1943 годах. За это время здесь содержались и погибли около 70 тыс. советских граждан, среди которых были военнопленные Красной армии и подпольщики.-0-