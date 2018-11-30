Машина сбила насмерть девушку в Ждановичах

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка погибла в результате ДТП под Минском, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария в поселке Ждановичи произошла 29 ноября около 21.50. "41-летний минчанин на Mercedes-Benz ехал по ул. Вокзальной и сбил двух пешеходов. В результате ДТП погибла 25-летняя девушка. В больницу с различными травмами доставлен 23-летний парень", - проинформировали в ГАИ.
Оба пешехода не были обозначены световозвращающими элементами. Водитель был трезв.-0-
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