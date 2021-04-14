Машины без техосмотра и невыплаты за выходные - прокуратура выявила нарушения в ДЭУ из Гродно

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская транспортная прокуратура потребовала от ДЭУ №51 устранить нарушения норм о труде и его охране. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Гродненская транспортная прокуратура провела проверку в филиале ДЭУ №51 РУП "Гродноавтодор". Были выявлены нарушения законодательства о труде, а также норм в сфере безопасного движения.

"В частности, в филиале не был налажен надлежащий контроль за тем, находятся ли водители в состоянии опьянения. Выявлены случаи допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, которые не прошли государственный технический осмотр", - рассказали в прокуратуре. Кроме того, в организации зафиксированы факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Отмечается, что вопреки требованиям закона работников привлекали к труду в выходные и праздничные дни, при этом не производили причитающуюся им за это доплату. Отмечается, что не все работники имели средства индивидуальной защиты.

По результатам проверки гродненский транспортный прокурор внес начальнику филиала представление, в котором потребовал устранить вскрытые недостатки. Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-