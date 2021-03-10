Масленичные гуляния с угощениями пройдут в Минске с 12 по 14 марта

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масленичные гуляния с угощениями пройдут во всех районах столицы с 12 по 14 марта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку у Дворца спорта. 12-14 марта здесь пройдут гуляния "Минская Масленица" - масштабный семейный праздник с народными забавами, гаданиями, различными обрядами и конкурсами.

Вышивка, роспись по дереву, соломенные, керамические, тканые и вязаные крючком изделия - подарки и сувениры на любой вкус можно будет найти на выставке-ярмарке народного творчества. Подкрепиться отдыхающие смогут на фудкорте. Порядка 30 точек общественного питания столицы предложат всевозможные блюда традиционной белорусской кухни. В ассортименте блины с различными начинками, белорусская мачанка, драники, уха на костре, шашлыки, чебуреки, глинтвейн и многое другое.

В субботу с 13.00 до 16.00 предусмотрена работа восьми развлекательных площадок для гостей любого возраста. Например, участникам забавы "Зімовая печ" нужно с завязанными глазами достать ухватом из печи чугунок. Приблизить весну смогут те, кто решится покататься на деревянных "Масленічных арэлях": чем выше на них взлетать, тем быстрее придет тепло. И каждый сможет загадать желание, завязав ленточку и покрутив деревянное "Кола жаданняў".

Влюбленные пары смогут пройти через расписные ворота "Брама прымірэння", попросить друг у друга прощения и трижды поцеловаться. А женатым мужчинам организаторы рекомендуют заглянуть на "Цёшчын падворак": здесь теща проверит зятя, хороший ли он хозяин. Особым испытанием для настоящих мужчин станет "Калодка": кто с первого раза забьет гвоздь в колодку, тот получит приз.

Не обойдется и без традиционного сжигания чучела Масленицы. Этот обряд начнется в 16.30 в субботу.

На протяжении всех дней гуляний создавать праздничное настроение будут народные ансамбли белорусской музыки и песни, фольклорные коллективы и этно-группы. Гостей встретят коробейники в народных костюмах и разыграют подарки. Также запланированы шоу ходулистов, самоваров и театрализованные представления. На ярмарке будет тир и целый парк детских аттракционов: батут, надувная горка, карусели, электро- и веломобили. А еще малыши смогут покататься на пони и осликах.

Культурная программа запланирована в пятницу - с 17.00 до 19.00; в субботу - с 12.00 до 17.00; в воскресенье - с 14.00 до 17.00. Сама площадка будет работать до 20.00.

Менее масштабные, но не менее веселые гуляния на Масленицу развернутся и в районах города, на своих традиционных площадках.-0-