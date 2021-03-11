Масленица прошла в Витебском областном специализированном доме ребенка

11 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебском областном специализированном доме ребенка прошли веселые масленичные гулянья для маленьких подопечных Витебского областного специализированного дома ребенка, передает БЕЛТА.

В гости к малышам и сотрудникам областного специализированного дома ребенка заглянула веселая Масленица, чтобы всем вместе проводить зиму с ее обжигающими морозами. Веселые песни, прибаутки, загадки о зиме и весне, посвящение теплым рукавичкам, спасающим в стужу, - всю программу сотрудники дома ребенка подготавливают сами на радость своим подопечным. "Масленицу празднуем традиционно и в зависимости от погодных условий на открытой площадке или в помещении. Сегодня погода выдалась морозная, но солнечная, и ребятам намного интереснее побегать по снежку на свежем воздухе", - отметила главврач учреждения здравоохранения Елена Мизеркина.

И действительно ребятишки задорно водили хороводы, устраивали импровизированную живую карусель, соревновались за звание самого сильного в перетягивании каната. Веселая эстафета с блинными сковородками показала, что соревновательный дух силен даже в таких малышах. А уж сколько восторга и смеха вызвала "цветочная полянка" - разноцветный купол, под которым мальчишки и девчонки прятались от Снеговика, грозящего всех поймать и заморозить.

"Обычно Масленицу встречаем своим узким кругом. Но когда выходим в парк, находящийся рядом, к нашему празднику присоединяются и взрослые, и дети, проходящие мимо. Школьники оставляют на лавочках свои рюкзаки и тоже вместе с нами водят хороводы, участвуют в конкурсах", - рассказала Елена Мизеркина.

Кульминацией праздника стало угощение блинами с пылу с жару. Детишки лакомились вкусняшками и прощались с уходящей зимой. Искренние улыбки малышей были способны растопить любой снег и прогнать стужу. Впереди у них журчащие ручейки, капель и весеннее цветение - все прелести теплого сезона, к которому они подойдут со всей своей любознательностью и жаждой познания нового.

Традиционная Масленица пришла не только к тем подопечным, кто не испугался минусовой температуры за окном и смело вышел на площадку рядом со специализированным домом ребенка, но и для тех, кто прикован к инвалидному креслу. Из почти 70 детишек, находящихся в доме ребенка, у 17 имеются тяжелые формы инвалидности. Масленицу для них устроили персонально. Так что все смогли поучаствовать в празднике и отведать сладких блинов.-0-

Фото Александра Хитрова