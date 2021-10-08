8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Масочный режим в общественном транспорте Могилева ужесточат с 9 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела энергетики и транспорта управления экономики Могилевского горисполкома Ярослав Васютенок.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусом, а также подъем сезонной заболеваемости, - подчеркнул Ярослав Васютенок. - Это заставляет задуматься о необходимости обезопаситься всеми возможными способами. В первую очередь мы призываем людей к сознательности и коллективной ответственности. Использование средств индивидуальной защиты в общественных местах - это элементарное правило защиты себя и окружающих. Именно с 9 октября ношение маски в общественном транспорте областного центра, в том числе в маршрутных такси, становится обязательным".

По словам Ярослава Васютенка, если раньше масками пользовались порядка 80% пассажиров, то сегодня число сознательных граждан не превышает 20%. Хотя в общественном транспорте размещена вся необходимая информация о профилактике COVID-19, проигрываются аудиоролики о способах защиты от инфекции, при обилечивании пассажиров кондукторы регулярно напоминают о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Тем не менее люди не всегда с полной ответственностью подходят к вопросам профилактики заболеваемости.

"Теперь правила пользования общественным транспортом в Могилеве ужесточаются, и при отсутствии средств индивидуальной защиты пассажира просто попросят покинуть салон, - сказал Ярослав Васютенок. - О необходимости надеть маску в автобусе или троллейбусе могилевчан и гостей города будет информировать аудиоролик. Предупреждение будет звучать при каждой остановке для посадки либо высадки пассажиров. Кроме того, планируется проводить рейдовые группы в общественном транспорте для выявления незаконопослушных пассажиров. В состав групп войдут правоохранители и представители Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии".-0-