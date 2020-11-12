Масочный режим введен в Витебске

12 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске с 12 ноября вводится масочный режим, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

В комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в Витебске в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020-2021 годов) дополнительно внесен пункт 24. В соответствии с ним в городе вводится режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска) населением на следующих объектах организаций всех форм собственности: магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси.

"Руководителям организаций необходимо обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска) населением на иных объектах, где невозможно или затруднительно организовать социальное дистанцирование", - добавили в горисполкоме.

Ранее решения о введении масочного режима были приняты в Полоцком, Оршанском, Миорском, Шумилинском районах и Новополоцке.-0-