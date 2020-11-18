18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масочный режим введен во всех районах Гродненской области. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно в формате видеоконференции прошло заседание рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения в регионе COVID-19.

Одна из мер профилактики - введение масочного режима. С 14 ноября он начал действовать в Гродно и ряде районов области. Сегодня стало известно, что решением горисполкома и райисполкомов использование масок при посещении общественных и социальных объектов, транспорта, магазинов, мест массового скопления граждан обязательно по всему региону.

"Ситуация с заболеваемостью у нас несколько выше, чем весной. Существенный вклад в эти цифры внесло и беспечное поведение людей, которые не всегда соблюдали меры личной безопасности, социальную дистанцию", - сказал Владимир Караник.

"Стоит помнить, что маска - защита от человека. Часто в период инкубационного периода человек еще не имеет симптомов, но способен заражать других. Маска защищает и самого человека, хотя и не дает стопроцентной гарантии. Поэтому рекомендации остаются неизменными: обрабатывать руки, ни в коем случае не трогать грязными руками глаза и лицо, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей", - отметил Владимир Караник.

По словам председателя Гродненского облисполкома, снижения заболеваемости можно добиться только совместными усилиями. Медицинская помощь и проведение всех противоэпидемических мероприятий будут обеспечены, но и самим людям стоит позаботиться о здоровье и соблюдении мер личной безопасности.-0-