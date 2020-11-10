Масочный режим ввели в трех районах Могилевской области

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В трех районах Могилевской области ввели масочный режим. Информация об этом размещена на сайтах соответствующих райисполкомов, сообщает БЕЛТА.

Обязательное ношение масок в местах большого скопления людей ввели в Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах. В средствах индивидуальной защиты нужно посещать торговые объекты, развлекательные заведения, аптеки, учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, учреждения культуры и другие.

Помимо этого, в Кличевском районе ограничили массовые мероприятия, предполагающие большое скопление людей. "Если массовое мероприятие отменить невозможно, необходимо строго соблюдать все противоэпидемические меры", - говорится в решении райисполкома.

До этого обязательный масочный режим в Могилевской области ввели в областном центре и Бобруйске.-0-