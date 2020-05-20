Массаж и физиотерапевтические процедуры - в Гомельской области пациенты с COVID-19 проходят реабилитацию

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области пациенты с COVID-19 после выписки из стационаров по показаниям проходят курс комплексной реабилитации, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

По словам Николая Куденьчука, медпомощь пациентам с коронавирусом в регионе оказывают по территориальному принципу - в центральных райбольницах. Для лечения жителей Гомеля и Гомельского района перепрофилированы четыре городские клинические больницы и корпус больницы скорой медпомощи. Пациентов из областного центра и районов со средними и тяжелыми формами инфицирования COVID-19 госпитализируют в Гомельскую областную клиническую больницу, областную инфекционную больницу и туббольницу.

Врачи и медперсонал клиник ведут пациентов в пик заболевания и до стабилизации жизненно важных функций. На реабилитацию в стационаре их переводят после комплексного обследования - при отсутствии дыхательной недостаточности, при положительной динамике в легких по данным КТ и рентгенологического исследования, нормализации лабораторных показателей. Одно из первостепенных условий - отрицательные результаты лабораторного исследования на наличие РНК-вируса COVID-19.

Предусмотрены два варианта реабилитации. "После стабилизации состояния, нормализации клинических, лабораторных показателей пациентов направляют на долечивание в областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Здесь есть необходимая база для работы с такими больными - как в плане оснащения, так и по уровню подготовки персонала", - рассказал начальник главного управления здравоохранения облисполкома. Также на восстановление после перенесенного заболевания пациентов направляют в Гомельскую областную детскую клиническую больницу медицинской реабилитации, которая находится в пригороде, в санаторной зоне поселка Ченки.

Курс реабилитации - до двух с половиной недель. Он рассчитывается индивидуально для каждого человека. "Объем реабилитационной помощи назначается в соответствии с клиническими протоколами пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19. При этом учитываются медицинские показания и противопоказания", - уточнил Николай Куденьчук.

В Ченках пациентов наблюдают врачи-реабилитологи. Как отметили в главном управлении здравоохранения, у большинства из них это вторая специализация. Так, в команде есть терапевт, кардиолог, неврологи, эндокринолог, офтальмолог, врач УЗИ-диагностики, врач функциональной диагностики, а также врач-физиотерапевт, ЛФК, рефлексотерапевт, психолог.

С учетом состояния, возраста и возможностей человека используются различные методы физической реабилитации - ЛФК, дыхательная гимнастика, дозированная лечебная ходьба. Предусмотрена психологическая реабилитация. Занятия проводятся индивидуально и в группах. Это направление специалисты считают немаловажным, ведь закрытая обстановка инфекционных больниц и невозможность выйти на улицу в определенной мере давят психологически.

Укрепить силы и восстановиться морально помогают также ручной и аппаратный массаж, виброакустическая терапия, физиотерапия, включая галотерапию, магнитотерапию, надвенную лазеротерапию, электротерапию и светолечение. К тому же проводится поддерживающая терапия лекарствами по основной и сопутствующей патологиям.

"Пациентам проводится пульсоксиметрия, спирометрия, ЭКГ, измеряется артериальное давление, по показаниям - функциональные нагрузочные пробы. Само собой - лабораторная диагностика: уровень гликемии, общий анализ крови и мочи", - сказал начальник главного управления здравоохранения региона.

Николай Куденьчук подчеркнул, что каждому перенесшему пневмонию пациенту по завершении курса реабилитации дают рекомендации. "Это простые действия, которые человек может выполнять самостоятельно для полного восстановления. Они полезны всем людям. Речь о продолжении занятий дыхательной гимнастикой, полноценном питании, прогулках на свежем воздухе и положительных эмоциях", - отметил он.

С конца апреля на реабилитацию поступили более 130 пациентов. Свыше 50 из них выписаны: кто-то с выздоровлением, кто-то - с улучшением нарушенных функций для поддержки и наблюдения на амбулаторно-поликлиническом уровне. В регионе выстроена и действует многоуровневая система лечения и восстановления пациентов с коронавирусной инфекцией. На данном этапе она стабильно работает и дает результаты, уверены в облздраве.-0-