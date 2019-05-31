Масштабная реконструкция теплосетей началась в районе Казинца - Корженевского в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улицах Казинца и Корженевского началась активная фаза работ по реконструкции квартала тепловых сетей №702, что немаловажно - без отключения потребителей, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Масштабный проект реконструкции предусматривает перекладку теплотрассы общей протяженностью 8138 м.

"Важно, что будут применены самые современные технологии по обеспечению передачи и распределения тепловой энергии, а также энергосберегающие материалы. Стальные трубы планируется заменить на предварительно изолированные стальные и гибкие полимерные трубопроводы типа "ИЗОПРОФЛЕКС-А". Это позволит обеспечить работу системы оперативного диспетчерского контроля - она обнаруживает повреждения трубопроводов при их эксплуатации. Современные материалы также делают возможной прокладку бесканальным способом, что значительно удешевляет стоимость работ", - отметили на предприятии.

На переходе через ул. Казинца трубу протянут в существующем канале в футлярах. А значит, земляные работы не потребуются и движение транспорта на данном участке дороги не будет приостанавливаться.

Позаботились строители и о жителях микрорайона: перебоев в снабжении горячей водой не будет. На время производства работ потребителей квартала подключат к временным тепловым сетям.

В целях безопасности работ на наиболее ответственных участках - при монтаже теплового узла №1 и тепловой камеры № 5101б - предусмотрено свайное крепление котлованов.

При строительстве будут попутно переложены и другие инженерные сети: электрический кабель до 35 кВ общей длиной 573,8 м, телефонный кабель связи общей длиной - 190 м.

Реконструкция объекта должна быть завершена в январе 2020 года, а весь комплекс работ с полным восстановлением нарушенного благоустройства - в мае 2020 года.-0-