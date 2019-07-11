Масштабная зарядка пройдет на "Славянском базаре" 14 июля

11 июля Витебск /Корр. БЕЛТА/. На XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", похоже, будет поставлен еще один рекорд - 14 июля на площади Победы пройдет масштабная зарядка. Об этом сообщил сегодня журналистам директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу пригласить всех 14 июля в 8.30 утра на площадь Победы. Здесь будет в формате опен-эйр большая зарядка перед стартом международного танцевального события. Давайте вместе покажем всем, что значит здоровый образ жизни", - сказал Глеб Лапицкий.

Речь идет о масштабном Dream Dance Fest, который соберет более тысячи человек из семи стран для участия в танцевальном конкурсе в самых разных направлениях хореографического искусства. И все они вместе с организаторами выйдут на зарядку-разминку, к которой может присоединиться любой желающий. Проведут разминку титулованный музыкальный педагог Светлана Стаценко, певица Zena и юная блогер Илона Комоско.-0-