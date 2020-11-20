Масштабное тематическое граффити появится на стене управления МЧС в Гродно

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабный арт-объект, посвященный работе спасателей, появится в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Граффити размером 20х8 м появится на стене манежа областного управления МЧС, выходящей на улицу Дубко.

"Главная задумка - показать связь между несколькими поколениями, продемонстрировать, как изменилась техника, специальное оборудование, оснащение, экипировка. Неизменными, наверное, остались только пожарные рукава, а также готовность спасателей в любой момент прийти на помощь", - рассказали в областном управлении МЧС. Масштабную роспись будет хорошо видно и пешеходам, и водителям, и пассажирам транспорта на оживленной улице.

Автор работы - молодой гродненский художник Максим Карпович. Для него арт-объект площадью более 160 кв.м - один из самых больших в практике. Художник признается, что работа на стене, на открытом воздухе имеет свои особенности. Начал роспись он 16 ноября, если не подведет погода, то уже в ближайшие дни гродненцы смогут полюбоваться новым арт-объектом.

Кстати, для художника это не первая работа в тематике МЧС. Не так давно он расписал на тему профилактики и работы спасателей стены подстанции рядом с новым студенческим общежитием по улице Дубко.

В областном управлении МЧС рассказали, что граффити на тему правил безопасности будут создаваться и дальше. Например, вскоре распишут несколько остановочных пунктов.-0-

Фото Леонида Щеглова