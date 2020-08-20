Масштабную реконструкцию электрических сетей проводят в Жлобинском районе

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе проводят масштабную реконструкцию электрических сетей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.

Энергетики внедрили рационализаторское предложение по перераспределению нагрузок между воздушными линиями (ВЛ) 10 кВ №2040 и ВЛ 10 кВ №131 от подстанции 110 кВ "Задрутье" в зоне обслуживания в Рогачевском районе. "Благодаря этому снижены потери электрической энергии с 74,5% до 2%, удалось повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей", - рассказали на предприятии.

Завершена реконструкция ВЛ 0,38 кВ по ул.Набережная в городском поселке Корма. Линии электропередачи 1983 года постройки демонтированы. "После более 30 лет службы были вопросы по их эксплуатации. Малое сечение проводов вместе с большой протяженностью линии электропередачи сказалось на качестве электроснабжения, особенно в часы максимума нагрузки, стали поступать обращения от потребителей. Заменена старая трансформаторная подстанция. Дополнительно построена мачтовая трансформаторная подстанция, которая позволила запитать часть потребителей улицы", - уточнили в пресс-службе.

Уделяется внимание также состоянию и обновлению электросетей в сельской местности. Модернизация в комплексе с заменой трансформаторных подстанции и трансформаторов повышает надежность сетей, а также дает возможность для подключения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.

В ближайшее время специалисты завершат реконструкцию ВЛ 0,4 кВ в Проскурнях Жлобинского района. После ввода электроустановок будут полностью модернизированы сети 0,38 кВ во всем населенном пункте. "Для подключения подстанций также заменен голый провод ВЛ 10 кВ на изолированный, построен кабельный участок 10 кВ. Для наружного освещения улиц установлены светильники со светодиодными энергосберегающими лампами мощностью 40 Вт и управляемые шкафы учета электрической энергии с функцией дистанционного съема показаний, оборудованных GSM-модемом", - дополнили на РУП "Гомельэнерго".

В филиале "Жлобинские электрические сети" продолжается ремонт производственных зданий и сооружений Жлобинской ТЭЦ, включая корпус специализированной энергетики, эстакаду мазутослива, КНС, мазутные резервуары №1 и №2. Работы планируется завершить в сентябре.

Одно из наиболее перспективных направлений в работе энергосистемы - автоматизация электрических сетей. ГПО "Белэнерго" разработало и приняло Комплексную программу развития автоматизации белорусской энергосистемы на 2018-2022 годы. "Гомельэнерго" активно работает над ее выполнением.-0-