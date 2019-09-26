Масштабные учения аварийных служб пройдут с 30 сентября по 2 октября в Крупском районе

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Крупского района с 30 сентября по 2 октября пройдут крупные учения, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

По легенде учений, усиление ветра до 25 м/с, дождь и мокрый снег, а также понижение температуры до минус 15 градусов спровоцировали перебои в работе транспорта, вызвали обледенение и обрывы линий электропередачи. "Согласно замыслу, приостановлена подача электроэнергии потребителям, на трех участках автодорог района зафиксированы сильные переметы снега, без отопления и горячей воды остается часть города Крупки. На первой локации учений 30 сентября спасатели и представители иных служб будут оказывать помощь пяти застрявшим легковушкам и маршрутному автобусу с детьми", - рассказали в управлении.

На другой точке учений будут отработаны действия по восстановлению электроэнергии, отключение которой произошло из-за обрыва линий электропередачи и выхода из строя одной опоры ЛЭП. Также пройдет тренировка действий по ликвидации ЧС - будет смоделирован разрыв магистрального газопровода Ямал - Европа с возгоранием в районе узлов подключения компрессорной станции "Крупская". В этот день будут проводиться и работы по ликвидации условной разгерметизации газопровода на территории газораспределительного пункта котельной.

Уже 1 октября спасатели будут тушить "горящую" несколькими очагами сухую растительность, защищая торфяник и лес. В этот же день будут отработаны действия по организации доставки питьевой и технической воды жителям Крупок. Также специалисты будут ликвидировать условную утечку газа в многоквартирном доме и эвакуировать посетителей торгового центра из-за угрозы обрушения кровли и несущих конструкций. 2 октября будет теоретически отработан ряд условных ЧС и подведены итоги учений.-0-