Масштабные учения МЧС пройдут в Столбцовском районе 24-26 апреля

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексные учения с районным звеном государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны пройдут в Столбцовском районе 24-26 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Будут отработаны теоретические и практические задания. Три дня службы района будут отрабатывать взаимодействие при ликвидации последствий различных нештатных ситуаций. "В первый день учений аварийные службы на практике будут отрабатывать борьбу с последствиями сильного ветра и засушливой погоды, оказывать помощь попавшим в ДТП, ликвидировать подтопления из-за поднятия уровня воды в реке Неман у деревни Новый Свержень. В этот же день пройдет тренировка по восстановлению поврежденных линий связи, отработают действия при обнаружении опасного предмета в местах массового пребывания людей", - проинформировали в управлении.

Во второй день учений аварийно-технические службы района, работники МЧС и лесного хозяйства будут ликвидировать условный лесной пожар. В этот день участники учений отработают действия при возможном обрушении строительных конструкций на объекте с массовым пребыванием людей, при ликвидации утечки газа в жилых домах, последствий ураганного ветра, аварий на объектах жизнеобеспечения. В третий день будут отработаны действия по гражданской обороне и подведены итоги комплексных учений.

Во время учений планируется проверить системы оповещения о ЧС. Как напомнили в управлении, при звуке сирены гражданам необходимо немедленно включить телевизор или радиоприемник, чтобы прослушать рекомендации специалистов, как себя вести.-0-