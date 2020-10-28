Масштабные учения по ликвидации ЧС пройдут сегодня в Орше

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Орше проведут масштабные демонстрационные тактико-специальные учения по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. Мероприятия пройдут во время учебно-методического сбора руководящего состава Витебской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Участникам учений предстоит провести аварийно-спасательные работы при обрушении зданий, на объектах жизнеобеспечения в условиях осенне-зимнего периода и многое другое. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения людей будут привлечены аварийно-спасательные службы, предприятия и организации Оршанского района. Во время сбора организуют показательные площадки различных служб с демонстрацией спецтехники.

Цель учений - подготовка районного звена Госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возникающие ЧС осенью и зимой, совершенствование навыков по организации управления силами при ликвидации аварийных ситуаций техногенного и природного характера.-0-