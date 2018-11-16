Масштабные учения по проверке готовности госорганов к ЧС начались в Молодечненском районе

16 ноября, Молодечненский район /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе началось тактико-специальное учение по отработке действий органов управления и сил Минской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент БЕЛТА.

Тренировки предусматривают отработку действий на случай ухудшения погодных условий, аварий и инцидентов на сетях и объектах жизнеобеспечения. Моделируемые ситуации касаются осенне-зимнего периода.

Замысел включает отработку ликвидации последствий образования затора на дороге с оказанием помощи пострадавшим. Также будет организована расчистка завалов на просеке вдоль ЛЭП и восстановление подачи электроэнергии потребителям. Соответствующие службы отработают действия по возобновлению теплоснабжения в деревне Красное на случай отключения котельной, проведут работы по ликвидации последствий аварийного прекращения газоснабжения котельной в Молодечно. В планах тренировка по оказанию помощи в случае, если автомобиль с людьми из-за неудачного маневра съедет в озеро.

Заключительные этапы предусматривают ликвидацию чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте и аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме при пожаре. Будет проведена эвакуация людей из вокзала в Молодечно и здания универсама. Для оповещения людей в данном случае воспользуются специальной районной системой, которая включает в себя рассылку СМС. Будет использоваться также вертолет авиации МЧС.

Все запланированные для учений вводные основаны на реальных событиях. "Это характерный для зимнего сезона циклон, который по легенде повлек усиление шквалистого ветра до 25 м/с. Ситуация осложняется дождем и мокрым снегом, понижением температуры воздуха до минус 15 градусов", - рассказали в МЧС.

Оценивать действия участников будет республиканский штаб. Основные цели учений - оценка реальности планов и мероприятий по защите населения и территорий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, готовности управленческих решений и их информационной поддержки, совершенствование работы ситуационных штабов области.-0-