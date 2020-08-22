Масштабный фестиваль авиации, флота и спорта пройдет под Брестом

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сегодня пройдет масштабный фестиваль авиации, флота и спорта "ЛетоFest-2020", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Площадкой для праздника станет база отдыха ProWeekend, расположенная на берегу озера Косичи. Ожидается, что его участниками станут более 1 тыс. человек. Свои тематические зоны организуют военно-спортивные и аэроклубы, центр юных моряков с флотилией Бреста, ремесленники, другие учреждения и объединения.

В программе заявлены полеты на парапланах и дельтапланах, катание на катерах, яркие шоу в воздухе и на воде. Желающие смогут поиграть в пейнтбол, лазертаг и арчертаг. Музыкально-развлекательную программу готовят диджеи.

"Фестиваль мы проводим во второй раз. Но если в прошлом году он был посвящен только Дню авиации, то в этом году стал комбинированным. Помимо аэроклубов откликнулись представители флота, спасатели. Впервые в программе запланированы морские игры и выступления от МЧС", - отметил директор фонда развития государственно-частного партнерства Дмитрий Песков.

Открытие праздника намечено на 15.00. Организатором мероприятия выступает Совет развития молодежного предпринимательства Брестской области совместно с базой отдыха ProWeekend.-0-