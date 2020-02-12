Масштабный гобелен в честь 75-летия Великой Победы создадут мастера из Гродно

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мастера из Гродно в честь 75-летия Великой Победы создадут гобелен с изображением матери Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Размер гобелена - 1,5х2 м. Работа над масштабным проектом уже стартовала. Эскиз подготовил кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории искусств Белорусской государственной академии искусств Евгений Шунейко. Он совместил в одной картине зарисовки из прошлого, элементы традиционного орнамента и панораму белорусских городов.

Воплощать задумку в жизнь будет его сестра - мастер гобеленов Елена Шунейко. Работать она будет на уникальном ткацком станке, который находится в лаборатории ткачества в методическом центре народного творчества.

"Техника, которой владеет гродненская искусница, также единственная в своем роде. Мастерица работает в традициях "падвойнага" и "пераборнага аднабаковага" ткачества, является носителем элемента нематериального культурного наследия Гродненской области. Восемь лет назад он пополнил Государственный список историко-культурных ценностей", - отмечают в центре. Опытной мастерице в реализации задумки поможет коллега и преемница ткацкого ремесла Юлия Бородина.

Сейчас творческая группа прорабатывает детали работы, подбирает нужные цвета. Объемная работа займет несколько месяцев. К слову, гобелен пока еще не имеет названия. В Гродненском областном методическом центре народного творчества ждут предложений на эту тему.-0-