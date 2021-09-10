Масштабный праздник проведут в День города Минска в Заводском районе

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный праздник "Горжусь тобой, мой Заводской!" состоится возле культурно-спортивного учреждения "Чижовка-Арена" 11 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Мероприятие начнется со спортивного соревнования по беговелам. После состязания организуют праздничный концерт, который будет проходить с участием местных коллективов и известных белорусских исполнителей в течение всего дня. Сначала зрителям представят программу лучшие коллективы дворцов детей и молодежи "Золак" и "Орион", после чего запланировано выступление оркестра Детской музыкальной школы искусств №14.

Выступят также коллективы Дворца культуры Минского автомобильного завода, а с 18.00 до 19.00 на нее выйдут профессиональные артисты Тео и Ольга Рыжикова. С 19.00 до 20.00 для жителей и гостей столицы здесь организуют дискотеку от "Альфа-радио".

Параллельно по ул. Ташкентской, 19 развернется праздничная ярмарка, на которой объекты торговли представят широкий ассортимент потребительских товаров и продукции собственного производства. Для гостей праздника любого возраста организуют разнообразные интерактивные площадки и мастер-классы. Будут работать аттракционы, зона аквагрима, фотозоны, детский городок. Гости праздника также смогут сразиться в командной игре лазертаг.

Праздничная программа в Заводском районе начнется в 10.00.-0-