1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Массовая прививочная кампания от COVID-19 среди учащихся стартовала в Могилевском медколледже. Первые 83 человека привились сегодня в Могилевской центральной поликлинике однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", передает корреспондент БЕЛТА.

"В колледже обучается более 1 тыс. учащихся, из которых число привитых от коронавируса составляет на сегодняшний день более 30%, - отметила заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Светлана Костусева. - Также из 205-ти работников вакцинировались около 70%. Наши учащиеся, чья последующая трудовая деятельность будет связана с отраслью здравоохранения, как никто другой знают, что сегодня COVID-19 омолаживается. И к сожалению, большой процент молодых людей переносит эту инфекцию в тяжелой форме".

По словам Светланы Костусевой, вакцина "Спутник Лайт" считается облегченной и рекомендована к применению студенческой молодежи в возрасте от 18 до 23 лет. По исследовательским данным, показатель ее эффективности составляет около 80%. Вакцина не требует введения второго компонента, а достаточный иммунный ответ формируется у человека на 28-й день после прививки.

Параллельно со стартом молодежной кампании по вакцинации первичная профсоюзная организация учащихся запустила свою акцию. Те, кто сделал прививку, обязательно получает значок с надписью: "Я привит от COVID-19". Такая позитивная "фишка" понравилась молодым людям и сыграла не последнюю роль в формировании положительного отношения к прививочной кампании, рассказал председатель профкома Кирилл Шустик.

"Сегодняшние реалии говорят о том, что вакцинация учащихся стала лучшим подарком педагогическому коллективу нашего колледжа ко Дню учителя, - подчеркнул он. - Педагоги работают в молодежной среде, и им важно чувствовать себя защищенными от заражения коронавирусом. Именно поэтому мы нацелены охватить прививочной кампанией максимальное количество учащихся. Причем мы не только рассказываем им о необходимости сделать прививку, но и делаем различные мотивирующие акции. Так, акция "Я привит от COVID-19" продолжится на протяжении всей прививочной кампании. Ее следующий этап пройдет уже в этот понедельник. В этот день на вакцинацию записались уже более 100 человек".

Учащаяся Могилевского медицинского колледжа Ангелина Башарова рассказала, что сделала прививку в числе первых не за компанию, а вполне осознанно. "Сегодня важно как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет, поэтому я сразу использовала возможность вакцинироваться "Спутником Лайт", - пояснила девушка. - Мы - будущие медицинские работники, и в вопросе вакцинации должны подавать пример всей молодежи Могилевской области. Прививка действительно защищает от сложного течения болезни, это должен знать каждый".-0-