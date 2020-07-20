Массовая уборка зерновых набирает темпы в Брестской области

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области темпы уборки зерновых и зернобобовых культур ежедневно увеличиваются в 1,5 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Из-за погодных условий жатва в регионе началась на 10-14 дней позже по сравнению с прошлым годом. На 20 июля зерновые и зернобобовые убраны на площади 20,6 тыс. га, что составляет немногим более 6% от плана. Средняя урожайность по области - 42,5 ц/га, это на 6 ц выше прошлогоднего. Созрели все зерновые культуры - рожь, пшеница, тритикале, яровой ячмень, овес, зернобобовые. Уборка озимого ячменя уже завершилась, озимый рапс убран на 63% площадей.

"В прошлом году в эти дни мы убирали по 15 тыс. га в день, сейчас - по 7 тыс. га. Но еще в субботу эта цифра равнялась 4 тыс. га. В области ежедневно наращивают темпы уборки в полтора раза", - отметил Виталий Рудь.

Лидируют на жатве хозяйства Каменецкого и Пружанского районов, где убрано более 10% площадей зерновых. Аграрии Ивановского и Барановичского районов получают свыше 50 ц/га. Еще в семи районах области собирают более 40 ц на круг.

По оперативным данным, ожидается, что завтра на уборке зерновых и зернобобовых в Брестской области может появиться первый экипаж-тысячник.-0-