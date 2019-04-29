Массовая велопрогулка в честь закрытия международной акции пройдет в Минске 30 апреля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая велопрогулка в честь закрытия международной акции-вызова "30 дней на велосипеде" пройдет в Минске 30 апреля, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Сбор участников планируется в 19.00 за Дворцом спорта - это место и станет отправной точкой для путешествия по столице. В 19.30 будет дан старт прогулке на велосипедах, которая займет примерно полтора часа и финиширует в парке имени Горького. После этого будут подведены итоги конкурсов в рамках акции, а также состоится награждение победителей.

Велопрогулка пройдет в сопровождении волонтеров Минского велосипедного общества, которые будут отвечать за безопасность и комфорт участников, следить за соблюдением правил дорожного движения. Участие в мероприятии бесплатное: присоединиться может любой желающий. Главное требование - исправный велосипед, оборудованный фонарями. Традиционно в мероприятии смогут принять участие люди, которые выбирают другие экологические виды транспорта: моноколеса, ролики, самокаты, сигвеи, скейты.

"Акция "30 дней на велосипеде" стартовала во всем мире 1 апреля. Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного ездить на велосипеде. Сама кампания зародилась в Америке, но она настолько понравилась белорусам, что даже американцы удивляются, почему наша страна уже несколько лет одна из лидеров по количеству участников акции. Минчане в течение месяца активно участвовали в массовых велопрогулках, квестах и конкурсах. Всего в этом году к мероприятию присоединились 1227 человек из Беларуси", - рассказали в велосипедном обществе.

Акцию в Минске курируют Минское велосипедное общество и Центр экологических решений в рамках кампании "Деловой велосипед". Кампания "Деловой велосипед" реализуется в Минске по проектам "Городское велодвижение в Беларуси" и "Развитие велодвижения в регионах Беларуси" при финансовой поддержке Евросоюза и Программы малых грантов Глобального экологического фонда. -0-