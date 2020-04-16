Массовые перевозки пассажиров к местам захоронений организуют из Минска с 25 по 28 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые перевозки пассажиров к местам захоронений в период религиозных праздников организуют из Минска с 25 по 28 апреля, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

К Западному кладбищу организуют маршрут №170Э. С 25 по 27 апреля автобусы будут курсировать с 8.00 до 18.00, 28 апреля - с 7.00 до 20.00. Помимо этого дополнительно введут экспрессный маршрут №970Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище" с режимом работы с 7.00 до 18.00, время ожидания отправлений - не более 10 минут. Остановочные пункты для посадки - "АС Юго-Западная", "Ст.м. Петровщина", "Ст.м. Малиновка", "Малиновка-6". Для проезда к АС "Юго-западная" 28 апреля с 7.00 до 19.00 будет запущен дополнительный троллейбусный маршрут №70 "ДС Кунцевщина - АС Юго-Западная".

Чтобы добраться до Колодищанского кладбища и кладбища Королев Стан, минчане смогут воспользоваться автобусным маршрутом №31 с режимом работы 25 и 27 апреля с 8.00 до 18.00, 28 апреля - с 7.00 до 20.00. Также в этом направлении будет доступен дополнительный экспрессный маршрут №972Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище". Его режим работы - с 7.00 до 18.00, а время ожидания отправлений - не более 10 минут. При этом следует иметь в виду, что на остановочных пунктах "ДС Уручье-2", "Ст.м. Уручье" отменяется работа автобусного маршрута №172Э. В этих же местах, только 28 апреля с 7.20 до 18.20, организуют дополнительный пригородный маршрут №275Э "ДС Уручье-2 - Королев Стан".

До Михановичского кладбища можно будет добраться автобусом №5Э с режимом работы с 25 по 27 апреля с 7.00 до 18.00, а 28 апреля - с 7.00 до 20.00. Также к месту захоронений организуют дополнительный экспрессный маршрут №975Э "Ст.м. Автозаводская - Кладбище Михановичи" с режимом работы с 7.00 до 18.00, время ожидания отправлений - не более 10 минут от остановочных пунктов "Ст.м. Автозаводская", "Ташкентская", "ДС Чижовка".

Только 28 апреля с 7.00 до 18.00 транспортники столицы запустят дополнительный экспрессный маршрут №971Э "ДС Запад-3 - Кладбище Михановичи" от остановочных пунктов "ДС Запад-3", "Малиновка-6".

К Северному кладбищу пустят маршруты №68, 109. С 25 по 27 апреля автобусы будут курсировать с 8.00 до 18.00, а 28 апреля - с 7.00 до 20.00. Помимо этого введут дополнительный экспрессный маршрут №973Э "ДС Запад-3 - Северное кладбище" с режимом работы с 7.00 до 18.00 и временем ожидания отправлений не более 10 минут на остановочных пунктах "ДС Запад-3", "Ст.м. Каменная горка".

А 28 апреля с 7.00 до 18.00 организуют дополнительные маршруты №974Э "Кульман - Северное кладбище" (от остановочного пункта "Кульман"), № 979Э "ДС Карбышева - Северное кладбище" (от остановочного пункта "ДС Карбышева"), №977 "1-е ворота - 2-е ворота" (Северное кладбище) от остановочных пунктов "1-е ворота", "2-е ворота". Также только в этот день автобусы маршрута №19 "ДС Карастояновой - Слепянка" будут в обоих направлениях следовать по ул.М.Богдановича, пл.Бангалор, ул.Орловской, ул.Карастояновой.

К Чижовскому кладбищу можно будет добраться автобусами, следующими по маршруту №94С. С 25 по 27 апреля они будут курсировать с 8.00 до 18.00, 28 апреля - с 7.00 до 20.00 от остановочных пунктов "АС Автозаводская", "Ст.м. Могилевская", "ДС Чижовка".

Пассажирам следует иметь в виду, что оплата проезда с 25 по 28 апреля в дополнительных автобусах по маршрутам №68, 94C, 109, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при посадке в Минске. В автобусах маршрута №275Э будет действовать пригородный экспрессный тариф.-0-