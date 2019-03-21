Массовый сев в Минской области планируют начать на следующей неделе

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев в Минской области планируется начать на следующей неделе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская.

"В Любанском, Солигорском, Копыльском, Логойском, Несвижском, Слуцком и Стародорожском районах локально уже приступили к работам - посеяно 1% от плана. Начало массового сева зависит от температуры. Пока, по нашим прогнозам, на массовый сев могут выйти южные районы", - отметила Юлия Складановская.

Там, где еще не начали сев, идет подготовка почвы, внесение органики, вспашка, дискование, подкормка озимых культур.

Всего планируется засеять 178,2 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых. Семенами сельхозорганизации обеспечены в полном объеме.-0-