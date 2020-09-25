Массовый вылов рыбы начался в рыбхозе "Свислочь"

25 сентября, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Рыбхоз "Свислочь" начался массовый вылов рыбы. Ежедневный улов может достигать 20-30 т, передает корреспондент БЕЛТА.

В хозяйстве выращивают карпа, белого амура, пестрого толстолобика, щуку и сома европейского. "Путина обычно начинается в сентябре и длится до середины или конца ноября. Все зависит от погодных условий", - рассказал директор рыбного хозяйства Александр Нехай.

Александр Нехай

Водная гладь рыбхоза "Свислочь" составляет около 500 га. В этом году здесь планируют выловить 580 т рыбы. Из них 435 т - товарной рыбы, остальное - рыбопосадочный материал. Вся продукция поступает на внутренний рынок страны.

Выращивание рыбы в открытых водоемах - процесс сложный, а кроме этого, у нее много естественных врагов. "Большой ущерб рыбоводным хозяйствам наносят рыбоядные птицы: большой баклан, серая и белая цапли. Если не принимать никаких мер по борьбе с ними, то, например, популяция из 500 перелетных бакланов ежедневно может съедать до 250 кг рыбы, - рассказал Александр Нехай. - Эти птицы едят не только взрослых рыб, но и мальков".

Бакланы - очень умные и осторожные птицы. "Они быстро все запоминают, внимательно следят за окружающим миром. Любой шорох - и они тут же улетают. Единственный метод борьбы с ними - отстрел. Но мы стараемся действовать не только радикально, но и методами отпугивания", - отметил директор хозяйства.

Кроме бакланов, на озерах рыбхоза семьями живут лебеди, в том числе довольно редкие лебеди-кликуны. Здесь гнездятся утки. "Птицы, которые не наносят вред рыбе, постоянно живут в наших живописных местах. У нас можно найти краснокнижного орлана-белохвоста, зимородка и выпь".-0-

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Фото Олега Фойницкого