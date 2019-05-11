Мастер-класс по каллиграфии и чайная церемония - в Ночь музеев гомельчан пригласят в путешествие по Китаю

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В музее истории города Гомеля традициям и сотрудничеству Беларуси и Китая посвятят Ночь музеев (17 мая), сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

"В этом году отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики, именно поэтому мы решили в нашем музее рассказать о культуре, традициях Китая и Беларуси, а также о сотрудничестве наших стран в различных сферах", - пояснили в государственном учреждении.

В программе праздника - несколько тематических направлений. Так, в "Путешествие по Китаю" пригласит гостей музея фотовыставка Михаила Пеньевского. В экспозиции - более 40 снимков, поясняющее описание которым дала Инесса Плескачевская, прожившая более 10 лет в КНР и посвятившая этой стране несколько книг, фильмов. Познакомиться с некоторыми из них можно будет также в Ночь музеев в Гомеле.

О приоритетных направлениях института Конфуция при Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, возможностях изучения китайского языка расскажут во время презентации данного международного культурно-образовательного центра.

Также для посетителей проведут чайную церемонию, на которой познакомят с тысячелетним ритуалом приготовления чая в Китае. Участники мастер-класса по каллиграфии узнают о происхождении китайского иероглифа, основных элементах для его написания, стилях каллиграфии и т.д. Прикоснуться к истории Поднебесной позволит выставка подлинных предметов антиквариата с древними вазами, чайницами, фарфором и т.д. Поддержат атмосферу и выступления Гомельской областной федерации ушу (кунг-фу). Кроме того, в прошлое и настоящее Китая погрузят гостей тематические фильмы.

О белорусских национальных традициях в музее истории города Гомеля расскажут модный показ одежды, выступления этноколлективов, изделия ремесленников в "Городе мастеров" и т.д.

Также в программе - конкурсы с призами, фотозоны, детская площадка с аниматорами и аквагримом.

Желающих окунуться в атмосферу Ночи музеев ждут в Охотничьем домике к 18.00.-0-