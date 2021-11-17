Мастер-класс по созданию новогодних украшений пройдет в Могилевском художественном музее

17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Семейный мастер-класс по изготовлению бумажных рукавичек пройдет в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова в эти выходные. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Мастер-класс станет первым творческим занятием в нашем новом проекте "Новогодняя мастерская". Он рассчитан на детей дошкольного возраста и ребят, которые учатся в начальной школе. Во время мастер-класса мы научим работать с различной бумагой и другими принадлежностями для творчества, - рассказали в музее. - Занятие рассчитано на маленьких детей, потому активными участниками мастер-класса могут стать и родители - они не только помогут малышам в творчестве, но и вместе с ними создадут новогоднее украшение".

Занятия в "Новогодней мастерской" будут проходить до конца года - всего запланировано 6 различных мастер-классов. Участники творческой мастерской во время занятий узнают много интересных идей: как украсить и разнообразить новогодний интерьер, создать оригинальные елочные украшения, своими руками сделать поздравительные открытки и подарки.

Кроме того, в музее обустроили тематическую новогоднюю фотозону. Все гости музея и участники творческой встречи смогут сделать на память красивые снимки.

Первое занятие в "Новогодней мастерской" пройдет в воскресенье, 21 ноября. Начало в 12.00. Запись на мастер-класс проводится по телефонам: 8 (0222) 71-17-49, 8 (0222) 62-24-25.-0-