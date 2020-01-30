Мастер-классы по созданию чат-бота и дизайну: в Гомельском технопарке пройдет хакатон для подростков

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хакатон "Создай свой проект" для подростков пройдет 22 февраля в Гомеле, сообщили БЕЛТА организаторы.

Хакатон "Создай свой проект" - восемь часов интенсива, во время которого участники в составе небольших команд будут работать в Гомельском технопарке над созданием собственного чат-бота и его последующей презентацией. "Это развивающее мероприятие для ребят 14-17 лет, которые интересуются IT-сферой, хотят получить новые знания и опыт, а также отлично провести время", - рассказали организаторы. Участие бесплатное.

За каждой командой будет закреплен ментор, обладающий предпринимательским или практическим опытом в сфере IT.

Предусмотрены также мастер-классы по дизайну и копирайтингу, созданию чат-бота, презентации проекта.

Цель хакатона - поддержать инициативных ребят, которые стремятся освоить новые направления и нарабатывать опыт. Для участия не нужно обладать специальными знаниями, достаточно подать заявку и пройти регистрацию, уточнили в Гомельском технопарке.

Команда-победитель получит призы, а также возможность представить свой проект на финальном хакатоне в столице.

Мероприятие организуют бизнес-академия TeenGuru совместно с ОАО "Гомельский технопарк" при поддержке посольства Великобритании в Беларуси.-0-