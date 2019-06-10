Мастер-классы по веб-дизайну и кулинарии пройдут на фестивале профобразования в Слуцке

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый областной фестиваль учреждений профессионального образования "Территория опыта, достижений и возможностей" пройдет 11 июня в Слуцком государственном колледже. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии примут участие около 400 человек. Среди них школьники столичного региона, учащиеся, руководители и педагоги учреждений профобразования.

Уже в 11.00 начнут работать интерактивные площадки "Профессионализм, устремленный в будущее", профориентационная площадка "Информдайджест". Участники фестиваля будут рассказывать о международном сотрудничестве, о секретах подготовки к конкурсам профессионального мастерства. Специалисты поделятся опытом работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Также состоится презентация деятельности "Ресурсного центра ЭкоТехноПарк - ВОЛМА" Республиканского института профессионального образования, во время которой все желающие ознакомятся с подготовкой специалистов в сфере использования экологически чистых возобновляемых ресурсов, новейших энергетических технологий.

В течение дня будут проходить мастер-классы по кулинарному искусству, пчеловодству, агрономии, отделочным и строительным работам, созданию программ для малого бизнеса, веб-дизайну. Организаторы подготовили выставки, презентации, выступления агитбригад, мотобол и многое другое.

В 14.00 состоится церемония награждения победителей областного конкурса "Лучший учащийся учреждения профессионального образования Минской области". Этого звания будут удостоены 27 человек, которые достигли высоких результатов в учебной, профессиональной, исследовательской, спортивной, творческой деятельности. Конкурс проводится впервые с целью поддержки талантливой и социально активной молодежи, повышения качества подготовки специалистов.

Фестиваль направлен на популяризацию рабочих профессий и технических специальностей среди детей и молодежи, формирование сообщества молодых профессионалов, повышение уровня профобразования, обмен опытом и знаниями, развитие социальной и патриотической активности, лидерского потенциала молодого поколения.

Профобразование молодежи является приоритетным направлением в системе образования Минской области, поэтому фестиваль планируется сделать ежегодным.

Организатором выступает главное управление по образованию Миноблисполкома.-0-