Мастера Гродненского района представят свои работы на выставке, посвященной Году народного единства

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мастера из Гродненского района представят свои работы на выставке "Крыніца народных талентаў", приуроченной к Году народного единства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Примет выставку Гродненский областной методический центр народного творчества.

"Одно из центральных мест в экспозиции будет отведено творчеству народного мастера по изготовлению деревянных музыкальных инструментов, лауреата специальной премии Президента деятелям культуры и искусства Марьяна Скрамблевича. Инструменты, изготовленные музыкантом, хранятся в музеях Беларуси, частных коллекциях в разных странах. Играют на них и в самодеятельных, и в профессиональных ансамблях", - рассказали в культурно-информационном центре.

Познакомятся посетители выставки и с уникальными экспонатами - писанками из Сопоцкина, пасхальными вербами и другими элементами нематериального культурного наследия, внесенными в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Представят также изделия из белорусского золота. Именно так в народе называют соломку, которая в руках мастера может превратиться в настоящее произведение искусства.

Не выходя из зала, можно будет отправиться в путешествие по основным достопримечательностям региона. Некоторые из знаковых объектов, например, воплощены в 3D-моделях из глины. А Татьяна Никитик из Коробчиц представит коллекцию памятников архитектуры Гродненского района в виде вытинанок.

Представят мастера и коллекции выполненных из разных материалов кукол, в том числе обереговых, каждая из которых имеет свое значение, гобеленов, тканых поясов и традиционных рушников.

"Важно, что мастерам удалось сохранить традиции предков. И сейчас есть возможность увидеть, что из простых материалов - глины, дерева, соломы - можно создавать уникальные вещи, сочетающие в себе и декоративность, и красоту, и, конечно, практичность и утилитарность", - отметили в культурно-информационном центре.

Откроется выставка 4 февраля и будет работать на протяжении месяца.-0-

Фото организаторов