Мастерские Витебского политехнического лицея проданы на аукционе с превышением цены в 1,4 тыс. раза

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывших мастерских Витебского государственного политехнического профессионального лицея продано сегодня на аукционе комитета "Витебскоблимущество" за Br39 тыс., что в 1,4 тыс. раза превысило начальную цену, передает корреспондент БЕЛТА.

Торги по этому объекту стали в комитете самыми крупными в текущем году по количеству зарегистрированных участников. Интерес к строению в промышленной зоне Витебска, которое выставлялось на продажу в пятый раз, проявили 13 претендентов, а победитель определился на 63-м шаге. Новым собственником недвижимости стала частная компания из областного центра. По словам ее представителя, на базе мастерских инвестор планирует создать бизнес-центр, расширив площадь и увеличив этажность здания. Часть помещений предполагается реконструировать и модернизировать под складские помещения премиум-класса, также к услугам потенциальных клиентов будущего бизнес-центра будет развитая сервисная инфраструктура.

Мастерские не использовались в учебно-производственной деятельности с конца 1990-х годов. В состав лота включено одноэтажное кирпичное здание 1988 года постройки площадью почти 347 кв.м, а также право 25-летней аренды земельного участка площадью около 0,1 га. Объект выставлялся на торги с начальной ценой в одну базовую величину (1 БВ - Br27).

Самым дорогим приобретением аукциона стали мастерские с гаражами, складом и навесными конструкциями общей площадью свыше 1,8 тыс. кв.м ликвидированного ОАО "КИМ" в областном центре. На аукционах комитета "Витебскоблимущество" строения выставлялись впервые и сразу привлекли покупателя, который приобрел лот почти за Br55,3 тыс. Новым собственником стала частное предприятие по ремонту автотранспорта из Витебска. Инвестор намерен использовать недвижимость под развитие бизнеса.

За Br13 тыс. продана кирпичная водонапорная башня с артезианской скважиной в деревне Юрцево Оршанского района. На необычный лот, выставленный с начальной ценой в 1 БВ, претендовали два участника, которые во время торгов подняли цену в 480 раз. Победителем на 49-м шаге аукциониста стала транспортная компания из Оршанского района, которая планирует создать на базе строения объект придорожного сервиса.

По информации "Витебскоблимущества", с начала года на аукционах комитета реализовано 77 зданий и сооружении на общую сумму свыше Br1,8 млн, из них около 50% объектов - за 1 БВ.-0-