Мастерскую браславской СШ №1 модернизировали за средства Всемирного банка

3 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На капитальный ремонт с элементами модернизации браславской средней школы №1 затрачено более Br1 млн из средств, выделенных Всемирным банком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по образованию Браславского райисполкома Людмила Каптур.

Работы были предусмотрены программой модернизации учреждений образования Беларуси. Главным объектом капитального ремонта и модернизации СШ №1 стала учебная мастерская. Здесь отремонтировали кровлю, придали современный вид фасаду, заменили пол и потолок, системы вентиляции, освещения, канализации. На завершающей стадии отделочные работы.

"В планах приобрести в 2022 году для мастерской новое оборудование: станки и швейные машинки для уроков трудового обучения мальчиков и девочек. Мастерская, расположенная в отдельном здании, получила совершенно новый вид, там оборудованы два входа. В ней будут располагаться столярные и слесарные мастерские для мальчиков и швейный цех и кулинарная мастерская для девочек. В школе большое внимание уделяем трудовому обучению, наши ребята участвуют в различных конкурсах, занимают призовые места в предметных олимпиадах по трудовому обучению. Поэтому для нас, педагогов и 610 учеников, такая модернизация стала настоящим подарком", - рассказала директор школы Тамара Стоммо.

Отремонтировали и основное здание школы, где после ввода в эксплуатацию в 1967 году не проводили таких масштабных работ. Преобразился актовый зал, совмещенный со столовой, заменили систему освещения и санузлы, оборудовав их современной сантехникой, в том числе в душевых, обновили стены, пол и потолки. Систему электроснабжения заменили и в классе робототехники. Завершается благоустройство прилегающей территории. На пришкольном дворе осталось положить тротуарную плитку и привести в порядок зеленые зоны.

Капремонт проводится силами строителей полоцкого частного предприятия и Браславской ПМК. Окончание ремонтно-строительних работ запланировано на середину июня.-0-