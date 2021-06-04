Мастерство чистой воды

Повернул один кран – пошла холодная вода, второй – горячая. Что может быть проще! Мы уже давно привыкли к этому благу цивилизации, потому и требования растут: должна быть не просто бесперебойная подача воды, но и ее высочайшее качество. Что же за всем этим стоит, узнали на КУПП "Кобринрайводоканал".

Услуги нужны и востребованы

– Коммунальной службой нашего района сегодня эксплуатируются системы водоснабжения и канализация в Кобрине и 37 сельских населенных пунктах. В состав предприятия, помимо участков водоснабжения и водоотведения, входят автотранспортный и вспомогательный, а также абонентская группа с водомерной мастерской, – рассказывает директор КУПП "Кобринрайводоканал" Алексей Коренчук.

Коллектив, насчитывающий 192 человека, ежедневно обеспечивает качественной питьевой водой более 69 тыс. абонентов, причем немалая их часть – жители деревень.

Кроме основных видов деятельности, в числе которых обеспечение населения и организаций питьевой водой, а также отведение и очистка сточных вод, предприятие осуществляет множество других задач. Например, специалисты водоканала ремонтируют и проверяют приборы контроля и учета воды, прокладывают наружные сетей водопровода и канализации, проводят замеры санитарно-микробиологических и физико-химических показаний воды.

Городской водозабор "Брилево" – самый мощный в системе водоканала. Здесь из недр земли воду добывают 12 артезианских скважин суточной мощностью 17 тыс. кубометров. Там же находится и химико-бактериологическая лаборатория, сотрудники которой постоянно отслеживают качество подаваемой в систему воды. А насколько их работа значимая и сложная, свидетельствует тот факт, что воду в аккредитованной лаборатории проверяют по 28 показателям. Контроль ведется по всей протяженности сети – от скважины до крана.

С 2012 года предприятие собственными силами строит уличные сети водоснабжения и канализации. Хозспособом за эти годы проложено 34 километра сетей водопровода и 20,5 километра – канализации.

Из крана дома твоего

Выполняется, причем успешно, программа "Чистая вода". Так, за последние два года на Кобринщине построены и введены в эксплуатацию семь станций обезжелезивания, а три населенных пункта подключены к городской системе водоснабжения. Работы по подключению, так же как и строительство сетей, коллектив предприятия осуществляет собственными силами. Всего на эти цели направлено 148 тыс. рублей из бюджета водоканала.

– Сегодня в Кобринском районе работает 19 станций обезжелезивания, в том числе одна – в райцентре. При этом к городской системе водоснабжения подключено 10 сельских населенных пунктов. Обеспеченность горожан качественной питьевой водой составляет 100%, сельского населения – 93,4%, – уточняет директор предприятия. – К слову, благодаря строительству новых станций обезжелезивания доступ к качественной воде получили около двух тысяч сельчан.

На этот год, по словам Алексея Коренчука, запланировано возведение еще двух станций обезжелезивания – в агрогородке Стригово и деревне Октябрь, а также строительство уличных сетей водоснабжения в агрогородке Повитье.

– Сейчас ведутся работы по подключению к системе водоснабжения подворий в деревне Полятичи. Станция с питьевой водой нормативного качества расположена в деревне Андроново, где также строим сети водоснабжения по улице Центральной, – уточняет руководитель.

Однако водоснабжение – только одна из обязанностей водоканала.

Канализационные системы тоже требуют и ухода, и ремонта, и контроля. Ежегодно предприятие занимается реконструкцией очистных сооружений. Главная задача – обеспечение эффективной и надежной их работы. Так, в 2017-м реконструкции подлежали очистные в агрогородке Городец, в 2020-м – в агрогородке Ореховский. В минувшем году был построен напорный коллектор и в агрогородке Дивин. Новый трубопровод позволяет перенаправлять сточные воды от двух законсервированных очистных сооружений в действующие.

– В настоящее время разрабатываем проектно-сметную документацию по подключению сетей канализации агрогородка Пески к системе Кобрина. В дальнейшем очистные сооружения в Песках будут выведены из эксплуатации, – поясняет Алексей Иванович. – Планируется выполнить строительно-монтажные работы в четвертом квартале этого года.

Основа водоканала

Большое внимание предприятие уделяет модернизации собственной производственной базы. За последние годы отремонтированы здания гаража с бытовыми помещениями, реконструирована водомерная мастерская. В планах на 2021-й – обновить еще один гараж, здания склада и столярной мастерской.

Рассказывая о своем коллективе, Алексей Иванович отметил, что добросовестно трудятся все. В том, что водоканал работает стабильно и с прибылью, заслуга каждого. Так, за последние три года на предприятии отмечен рост выручки и чистой прибыли. За 2020 год выручка от реализации продукции составила свыше 373 тыс. рублей, рентабельность продаж – почти 6%.

– Чтобы деятельность предприятия была успешной, в первую очередь нужно создать для людей должные условия труда, обеспечить их оборудованием, необходимой техникой, – уверен руководитель. – Отрадно, что у нас плодотворно сочетается опыт возрастных специалистов с энергией молодежи. Сложились профессиональные династии. Все это красноречиво говорит о благоприятном микроклимате в нашем дружном коллективе.

КУПП "Кобринрайводоканал" это:

70 артскважин

19 станций обезжелезивания

408,2 км сетей водопровода

209,5 км сетей канализации

19 очистных сооружений канализации

107 канализационных насосных станций

69630 абонентов по водоснабжению

50125 абонентов водоотведению

Марина МАНУЙЛИК Павел ОРЛОВСКИЙ

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