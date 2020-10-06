Мастерство граверного искусства начали осваивать в Полоцке

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Художественной галерее Полоцка запустили новый познавательно-образовательный проект "Красная Книга", сообщили БЕЛТА в галерее.

По словам музейщиков, у граверной мастерской появляется все больше увлеченных людей. Уже прошли два занятия, где участники проекта начали осваивать мастерство художника-гравера. Школьники выбрали для себя по одному животному, которое занесено в Красную книгу Беларуси, и приступили к созданию печатной формы.

Полоцк не только один из древнейших городов Беларуси, но и место, где родился белорусский книгопечатник Франциск Скорина. Для музейщиков очень важно популяризовать деятельность великого земляка и возродить интерес к графическому наследию нашего ученого и просветителя. "Дело Франциска Скорины живет и продолжает работать в граверной мастерской Художественной галереи. Двери мастерской всегда открыты для желающих погрузиться в мир графического искусства", - добавили в учреждении.-0-