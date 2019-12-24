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24 декабря 2019, 17:05

Математики, ораторы, лингвисты: премии Гомельского облисполкома вручены 49 учащимся

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премии Гомельского облисполкома удостоены 49 учащихся, достигших высоких результатов в интеллектуальной и общественной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Чествование ребят из районов области и Гомеля состоялось в общественно-культурном центре. Приятные минуты с ними разделили их педагоги и родители.

Среди лауреатов премии - победители международных предметных олимпиад, конкурсов и конференций. У многих из них не одна победа за плечами. Так, учащийся гимназии №71 Гомеля Андрей Гончаренко - серебряный призер 11-го Международного турнира юных математиков и победитель республиканского конкурса работ исследовательского характера.

Учащаяся гомельской гимназии №51 Полина Салмина - абсолютный победитель олимпиады школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" и республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Представительница Гомельского профессионально-технического колледжа бытового обслуживания Екатерина Морарь вернулась с победой с международного фестиваля творческих профессий "Минский вернисаж".

Мария Сидоренко из гимназии №10 Гомеля стала победителем олимпиады школьников Союзного государства и республиканского конкурса риторического мастерства. Ангелина Себик из той же гимназии показала "класс" по знанию китайского языка. Девушка обошла соперников на национальном этапе 12-го Всемирного конкурса "Мост китайского языка" среди школьников, стала победителем областной олимпиады по китайскому языку, который изучает уже 4 года. Ангелина призналась журналистам, что на начальных этапах этот процесс давался непросто, но интерес помогал осваивать один из самых непростых в мире языков. Теперь в ее арсенале - тысячи иероглифов. Параллельно гимназистка изучает английский. Однако мечтает связать жизнь с китайским, внося свою лепту в укрепление белорусско-китайских связей.

Такой вклад ребят в продвижение региона высоко оценил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. "Для меня особенно важно, что в этом зале собрались лучшие представители школ, гимназий, лицеев, учреждений профессионально-технического и среднего специального образования не только из больших городов, но и маленьких населенных пунктов. Это убедительно доказывает, что у нас равные условия и равные возможности для получения образования, для занятий спортом, развития творческих способностей. А каждая ваша личная победа - это вклад в общую копилку достижений нашей малой родины - Гомельской области", - подчеркнул он.

Губернатор поблагодарил ребят за настойчивость, активность и уверенное достижение поставленных целей. "Вы будущее нашей страны. Важно, чтобы ваши ум, талант и целеустремленность нашли применение в родном селе, районе, городе, республике", - сказал Геннадий Соловей. По его мнению, полученные награды станут для них не только заслуженным признанием, но и хорошим стимулом к новым победам.

Отдельные слова благодарности председатель облисполкома адресовал родителям и наставникам лауреатов, которые поддержали талант своих детей, дали возможность поверить в успех. Также он поздравил присутствующих с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелал здоровья, счастья и благополучия.

С напутствием к лауреатам обратился и учитель истории средней школы №31 Гомеля Артем Кирейшин, который 11 лет назад также был удостоен премии облисполкома. С тех пор выпускник сельской школы Ельского района сделал большой шаг вперед. Победителя республиканской олимпиады по истории были рады видеть в любом вузе страны без вступительных испытаний, он выбрал Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины. Окончил с отличием, отработал по распределению в Октябрьском районе, трудился в Гомельском областном институте развития образования. Теперь вместе с коллегами готовит команду участников на заключительный этап республиканской олимпиады по истории, показывая пример целеустремленности и веры в свои силы.

Вручение премий Гомельского облисполкома учащимся, добившимся высоких результатов в интеллектуальной и общественной деятельности, проводится ежегодно с 1999 года. За это время награды удостоены 1020 талантливых молодых людей. По традиции их имена заносят в книгу-летопись.-0-

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