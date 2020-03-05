Матери достойны высоких почестей и ежедневного признания - Сороко

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Матери достойны высоких почестей и ежедневного признания. Такое мнение высказала председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин Светлана Сороко на торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Женщина года Минщины - 2019" во Дворце культуры в Молодечно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На конкурс номинировались 27 участниц. У каждой из них своя история и жизненный путь, но все они достигли успехов в разных сферах - от производства и сельского хозяйства до общественной работы и материнства. Церемония награждения - это благодарность за честно выполненную работу", - отметила Светлана Сороко.

Женщин года выбирали в нескольких номинациях: "Успешный руководитель", "Активная жизненная позиция", "Материнская слава", "Хозяйка села", "Духовность и культура".

Женщину-лидера, готовую нести ответственность за всех и каждого, умеющую превратить взлеты и падения в опыт, можно по праву считать успешным руководителем. По итогам областного этапа конкурса победительницей стала учредитель и директор частного торгового унитарного предприятия "НовостройТорг" Инна Петкевич из Столбцовского района. Именно она представит Минскую область на республиканском конкурсе "Женщина года Беларуси - 2019" в номинации "Успешный руководитель".

"Активная жизненная позиция женщин необходима при решении важных государственных вопросов. Они своим трудом, общественной и творческой деятельностью прославляют Минщину. Яркие, энергичные, инициативные и целеустремленные представительницы Белорусского союза женщин - отличный пример для других общественных структур. В номинации "Активная жизненная позиция" победила начальница отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского городского исполнительного комитета Ирина Карпович", - рассказала Светлана Сороко.

Первой в номинации "Материнская слава" стала родитель-воспитатель управления по образованию Борисовского районного исполнительного комитета Вера Ложечник.

В номинации "Хозяйка села" чествовались женщины за значительный вклад в развитие малой родины, сельскохозяйственного производства и переработку продукции, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления. По решению президиума Минской областной организации БСЖ Минщину представит в столице хозяйка агроэкоусадьбы "Гаенскiя вытокi" Наталья Селях.

Лучшей в номинации "Духовность и культура" стала главный редактор Солигорского телевизионного канала Зоя Михновец.

Во время торжественной церемонии награждения Минская областная организация БСЖ также объявила победителя областной акции "Всей семьей - на выборы" на лучшую семейную фотографию "Голосуем всей семьей". Самой дружной стала семья Мея из Жодино. У Александра и Алены три сына - Артур, Игнат и Глеб, а также дочь Лиза.

Важной частью вечера стало подведение итогов областного конкурса среди СМИ "Современница Минщины".

В этот день во дворце культуры города царила праздничная атмосфера: звучала музыка, работали интерактивные площадки, проводились мастер-классы. В концертном зале было много цветов, подарков, поздравлений, а главное, звучало много слов искренней благодарности.

Своим мастерством порадовал женщин заслуженный коллектив Республики Беларусь симфонический оркестр Молодечненского музыкального колледжа имени М.К. Огинского под руководством дирижера Григория Сороко.-0-