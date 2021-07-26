Материальную помощь к школе получат около 22 тыс. многодетных семей Брестской области

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области единовременную материальную помощь к учебному году получат 21 832 многодетные семьи, в которых воспитывается 46 412 школьников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Финансовая поддержка предусмотрена государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2021-2025 годы. Согласно документу матпомощь выплачивается семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого ребенка-школьника. Больше всего таких семей в областном центре - 4138. Второе место по количеству многодетных семей традиционно занимает Столинский район - 2220. Замыкает тройку лидеров Пинск - 2150 многодетных семей.

Всего на эти цели планируется направить более Br3,5 млн. В среднем по области сумма выплаты на одного ребенка составляет Br74. Конкретный размер помощи устанавливают местные Советы депутатов в зависимости от возможностей бюджета, в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года. Так, в Барановичах, Пинске, а также Барановичском, Пинском, Ляховичском и Ганцевичском районах на каждого учащегося из многодетной семьи выделяется по Br80. В Бресте, Березовском, Брестском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Кобринском, Пружанском и Столинском районах - по Br70. В Каменецком и Малоритском - по Br77, в Ивацевичском и Лунинецком - по Br75.

За получением единовременной денежной помощи многодетным родителям следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. На 23 июля выплаты уже получили 5,8 тыс. семей (26,8%) на 11,9 тыс. детей.-0-