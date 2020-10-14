Материнство не знает выходных и праздничных дней - Левкович

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович сегодня вручил ордена Матери: такой награды были удостоены 38 женщин, которые воспитывают пять и более детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественный прием состоялся в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Главными героинями являлись взволнованные, но от этого не менее красивые женщины - многодетные матери.

"Разное образование и жизненный опыт, планы и увлечения, но присутствующих сегодня матерей точно объединяет одно - искренняя любовь к детям. Они окружают заботой и вниманием каждого ребенка, а это серьезное и благородное дело. Хочется сказать, что материнство не знает выходных и праздничных дней. Такие женщины - главные наставники и самые преданные друзья, которые закладывают в маленьких мальчиков и девочек понятия честности, справедливости и добра, что во многом предопределяет направление развития личности", - подчеркнул Сергей Левкович.

По его словам, очень приятно, что в области проживает порядка 19 тыс. многодетных семей, где родители занимаются важным и ответственным делом - воспитанием счастливых, отзывчивых и уверенных в себе детей.

Среди удостоенных высокой награды были матери пятерых и восьми ребят, домохозяйки и женщины, успешно совмещающие материнство и профессиональную деятельность. В числе таких - инженер-лесопатолог и свадебный стилист Елена Рудковская из Копыля. Воспитывая пятерых детей, женщина умудряется выполнять свои обязанности на официальной работе и находить время для хобби.

"Быть мамой учишься всю жизнь, - говорит она. - Это тяжелое занятие, но смотреть на трудности можно под разными углами. Я стараюсь не отчаиваться, когда дела наваливаются горой, а медленно разбираться с поступающими сложностями. Тем более дети дают много положительной энергии. Они вдохновляют. Возможно, поэтому получается справляться и с домашними делами, а также работать и заниматься хобби. Думаю, любая мама способна быть многозадачной. Главное, заручиться поддержкой близких".

Такую позицию разделяет и Елена Раловец из деревни Аксаковщина. Она считает, что активный жизненный ритм - это привычка. Совершая определенный список дел каждый день, со временем привыкаешь.

"Знала, что такое проводить время в окружении большого количества маленьких мальчиков и девочек. Росла в многодетной семье, где постоянно пыталась помогать маме с делами. Поэтому, когда родила, огромных трудностей не испытала. Для меня воспитывать пятерых сыновей, работать и заниматься подсобным хозяйством - не тяжелое занятие. К тому же стараемся с мужем привлекать детей к труду, поэтому лени и скуке в нашей семье места нет", - поделилась Елена.

Помимо почетных орденов многодетные матери также получили единовременную денежную выплату в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума - Br1280,5 - за счет средств республиканского бюджета.

Далее участниц торжественного приема и их детей ждала экскурсия в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и Национальном олимпийском комитете.

"Вы такие красивые, оставайтесь такими всегда! И пусть морщинки на ваших лицах появляются только от улыбок и ни в коем случае - от слез", - в завершении мероприятия произнес Сергей Левкович.

Торжество прошло в рамках республиканской Недели матери. Главной задачей праздничной акции является поддержка традиций бережного отношения к женщине и укрепление семейных устоев. -0-