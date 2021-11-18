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18 ноября 2021, 18:51

"Матерщинникам вход запрещен!" Какие правила должны соблюдать бездомные в брестской ночлежке

В Бресте 1 ноября открылось отделение ночного пребывания для бездомных, рассчитанное на 12 человек. Мы побывали в нем и узнали, много ли желающих попасть сюда и кто никогда не может стать здешним постояльцем.

Матерщинникам вход воспрещен

Ночлежка находится в центре Бреста - в общежитии №2 КУП "ЖРЭУ" по улице Менжинского, 28. Занимает часть первого этажа. Для бездомных здесь отдельный вход - чтобы не смущать других жителей. Разместиться на ночь предлагают в трех комнатах: две - для мужчин, одна - для женщин. В каждом помещении по две двухъярусные кровати, шкаф и тумбочки. Удобства и душ - на этаже.

"Отправляем бездомных на медицинское обследование в поликлинику. Там же делают экспресс-тест на коронавирус. Если медики говорят, что с пациентом все в порядке, он приходит к нам. Здесь в зоне первичного приема фельдшер измеряет бездомному температуру и давление, проверяет на алкотестере - пьяным дорога закрыта. Дальше - санобработка. Одежду человек оставляет здесь, а сам идет в специальный душ, чтобы не занести в отделение, например, вшей. Мы выдаем ему новые вещи, их приносят неравнодушные люди и волонтеры из Красного Креста. Затем заключаем с бездомным договор. Сначала на месяц, при необходимости можем продлить срок до одного года", - объясняет директор территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста Сергей Воронин.

Новых постояльцев принимают с 18.00 до 20.00. Как только человек прошел все необходимые процедуры, дверь закрывается, и он до 8.00 остается под наблюдением соцработников и милиционера. Выходить на улицу до утра категорически запрещено. Вообще, в ночлежке довольно строгие правила. К примеру, нельзя употреблять алкоголь и наркотики, курить и даже ругаться матом. Запрещено громко разговаривать и шуметь, а после отбоя в 23.00 в комнатах выключают свет.

"При систематических нарушениях договор разрываем в одностороннем порядке. Наша цель - социализировать человека, так как большинство бездомных потеряно для общества. Мы готовы дать им почву под ногами, от которой можно оттолкнуться и начать жить сначала. Поэтому важно, чтоб они вели себя нормально, не доставляли проблем окружающим. В противном случае ничего не выйдет", - уверен Сергей Воронин.

Валерий Польянчук: "Иногда бывает обидно: ты к людям с добрыми намерениями, а они отвергают помощь. Но я не расстраиваюсь, ведь идти вверх всегда труднее, чем вниз".

"Пока бездомный сам не захочет вылезти из мусорного контейнера и добиться лучшей жизни, никто его не заставит это сделать".

Новая жизнь по кирпичикам

Попасть в ночлежку могут только те, кто имел жилье и прописку в Бресте, но по каким-то причинам оказался на улице.

"Был случай: приходит мужчина и говорит, что он из Гродно, там у него есть квартира. Спрашивается: зачем ты тогда сюда пришел? Принимаем только тех, кто действительно сейчас без жилья", - подчеркивает Сергей Воронин.

Ночлежка пока пустует. Хотя несколько потенциальных постояльцев сюда уже привозили, но те сами отказывались оставаться.

"За первую неделю работы приходило человек десять: кого-то участковые отправляли, кто-то услышал о нас в пункте бесплатного кормления и решил просто прийти посмотреть. Пока никто не остался - одни у родственников живут, другие у друзей. Мы объясняем им, что поможем найти работу, восстановить документы, оформить пенсию или инвалидность, если в этом есть необходимость. Но им ничего не надо - все устраивает. Таких людей очень тяжело мотивировать на то, чтобы они изменили свою жизнь", - объясняет заведующий отделением ночного пребывания для лиц без определенного места жительства Валерий Польянчук.

Как раз в этот момент милиция привозит двух бродяг. Валерий Сергеевич идет с ними пообщаться, но спустя 10 минут возвращается ни с чем: "Два парня. У одного - регистрация в Бресте, живет в частном доме недалеко от города. Второго жена выселила после развода, переехал к другу на дачу. Предлагаю ему помочь восстановить документы - отказывается. Говорит, паспорт уже есть: сестра еще два года назад отнесла бумаги в паспортный стол, но забрать его все как-то не получается, некогда. О какой социализации может идти речь? Человека устраивает такая жизнь. У них с другом есть приработок, полученные деньги можно пропить вечером. Пока он сам не захочет измениться, вылезти из мусорного контейнера и добиться лучшей жизни, его никто не заставит это сделать".

Тем не менее Валерий Польянчук уверен, что с приходом морозов желающих переночевать в теплом месте должно прибавиться. Также в отделении собираются работать с людьми, недавно вернувшимися из мест лишения свободы.

"Бывает, человек отсидел 10 лет, за это время потерял регистрацию. У нас даже был такой случай. Парень 1989 года рождения попал в тюрьму и пока находился там, у него умер отец. Так как квартира была не приватизирована, остался без прописки и жилья. Сейчас занимаюсь поисками этого молодого человека. Верю, что его еще можно спасти: трудоустроить, обеспечить жильем на первое время, а там, глядишь, от работы дадут общежитие, и по кирпичику он начнет выстраивать свою новую жизнь", - надеется заведующий.

На реализацию проекта из бюджета Брестского горисполкома выделено Br60 тыс. Эти деньги пошли на косметический ремонт помещения и приобретение всего необходимого.

Вадим БАННЫЙ,

фото Вадим ЯКУБЕНОК,

газета "7 Дней".-0-

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